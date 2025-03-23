扮NBA球員助理入VIP室「零元購」　美國漢被捕前吞下Tiffany耳環

美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）警方周六（22日）公布追回兩對總值達76.95萬美元的Tiffany & Co.耳環。警方指，兩週多前，這兩副耳環被一名小偷吞下肚。



根據警方說法，事發於2月26日，現年32歲的Jaythan Gilder假扮NBA球員助理，進入Tiffany & Co.的VIP室內「挑選」非常高端的珠寶，期間，Jaythan Gilder分散商店員工注意力，然後帶着2對耳環逃離商店。疑犯在逃離商店時還丟了一枚價值58.7萬美元的鑽戒。

美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）警方周六（22日）公布追回兩對總值達76.95萬美元的Tiffany & Co.耳環。警方指，兩週多前，這兩副耳環被一名小偷吞下肚。（X@OrlandoPolice）

美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）警方周六（22日）公布追回兩對總值達76.95萬美元的Tiffany & Co.耳環。警方指，兩週多前，這兩副耳環被一名小偷吞下肚。（X@OrlandoPolice）

當警方追上Jaythan Gilder時，他們看到他「吞下幾件疑似被盜耳環的物品」。Jaythan Gilder在監獄遭拘留期間曾問職員：「我會因胃裏的東西而受到指控嗎？」

根據警方公布的一張X光片顯示，Jaythan Gilder腹部似乎有異物。警方表示，他們將Jaythan Gilder送往當地醫院，並對他進行大約兩週的監視，直到耳環被找回，3月12日，警方找到第4隻Tiffany & Co.耳環。

美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）警方周六（22日）公布追回兩對總值達76.95萬美元的Tiffany & Co.耳環。警方指，兩週多前，這兩副耳環被一名小偷吞下肚。（X@OrlandoPolice）

犯罪記錄顯示，2022年Jaythan Gilder曾在德州一間Tiffany & Co.搶劫。