2中國遊客涉「入韓國佛寺偷骨灰罈」勒索巨款　香港轉機逃柬埔寨

隨着新冠疫情趨緩，來自各國的遊客重新入境韓國觀光，連帶使得外籍遊客在韓國的犯罪案件跟著增加。

最近，韓國濟州島警方接獲報案，指出2名免簽入境濟州島的「中國籍」遊客，竟然涉夜半闖入深山古剎偷取骨灰罈，接着再向廟方勒索重金，目前兩名中國人已逃往柬埔寨。



2名中國遊客夜闖古剎偷取骨灰罈，再勒索重金，警方指2人已經香港轉機逃往柬埔寨。（YouTube@캔디 KANDY_KBS제주）

2名中國遊客夜闖古剎偷取骨灰罈，再勒索重金，警方指2人已經香港轉機逃往柬埔寨。（YouTube@캔디 KANDY_KBS제주）

點圖放大看監視器拍到二人的犯案過程：

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根據韓聯社，韓國濟州東部警察署26日指出，2名來自中國的40多歲男性觀光客，於本月24日凌晨1時10分，闖入濟州市深山某座寺廟的靈骨塔，偷竊6個裝有亡者骨灰的骨灰罈，兩人將骨灰罈藏在距離寺廟5公里的深山，分成各3個骨灰罈，藏在不同處。

隨後，2名中國遊客趁當天搭乘直航飛往香港的班機，接著再轉機前往柬埔寨。當他們成功逃亡後，竟然反過來向廟方傳送骨灰罈的相關影像，以此進行重金勒索，他們向廟方表示：

若想找回骨灰，就必須匯款200萬美元（約1555萬港元）！

警方指出，2名中國籍男性本月18日以免簽從濟州島入境，並在犯案前先行至該座寺廟進行場勘，疑似在犯案前先經過詳細策劃。

對此，警方從24至26日，投入40多名警力前往山區，根據影片提供的線索進行搜索，最後才終於成功找回6個骨灰罈。目前警方已將骨灰罈轉交給家屬，並以特殊竊盜、竊佔遺骨等罪全面追緝2名中國人。隨着嫌犯成功逃往海外，韓國警方也計劃向國際刑警組織發出通緝邀請。

統計指出，外國人在韓國犯罪被警方破獲的相關案件，從2021年後有增加的趨勢，2021年為505件、2022年為516件、2023年為535件、2024年為608件，其中高達7成的罪犯為中國人。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】