李強晤美國參議員戴恩斯：中美應選擇對話而非對抗

撰文：張涵語 張子傑 王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）3月23日繼續訪華行程，他當日率領多名美國企業高層與中國國務院總理李強舉行會面。李強向戴恩斯表示，中美雙方應選擇對話，而非對抗。

據路透社報道，戴恩斯與同日較早時出席中國發展高層論壇的外國企業高層，包括高通（Qualcomm）行政總裁安蒙（Cristiano Amon）、美國藥廠輝瑞CEO布拉（Albert Bourla）、嘉吉公司（Cargill）行政總裁賽克斯（Brian Sikes）、聯邦快遞CEO芮思博（Raj Subramaniam）、波音高層Brendan Nelson等與總理李強舉行會面。

據新華社報道，李強向與會代表表示，當前中美關係發展來到一個新的重要節點。他指出，經貿合作是中美關係的重要基礎。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現，只能靠開放、靠合作。

李強說，中美應當通過做大合作蛋糕，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

新華社報道，美方人士表示，中國近幾十年來發生很大變化。美國企業積極參與和支持中國發展，願繼續投資中國，加強對話合作，實現互利共贏，努力推動兩國關係持續發展。

報道指，戴恩斯在介紹七間美國企業行政總裁時表示：「這七間企業在中國營商的經驗總共超過 275年。這些企業已經在中國營運了數十年，不斷發展壯大，為業務增長和創造成功做出了重大貢獻。」

戴恩斯訪華期間，曾在21日中國副外長馬朝旭會面，翌日則會見副總理何立峰。

自特朗普重返白宮後，關稅政策使得兩國貿易關係愈發緊張。戴恩斯的來訪是特朗普第二任期以來，美國政界人士首次在北京與中國高級官員進行面對面會談。

2025年3月22日，中國國務院副總理何立峰在北京會見美國參議員戴恩斯（Steve Daines）。（Reuters）

新華社報道，何立峰22日會見戴恩斯時表示，中方堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。

他指中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

戴恩斯則表示，美中關係非常重要，雙方應加強對話，他願在這方面多做些實事。

而他21日與馬朝旭會面時，雙方就討論中美關係和共同關心的問題。

2025年3月21日，美國參議員戴恩斯與中國副外長馬朝旭會面。（中國外交部官網）

戴恩斯1990年代曾在中國大陸和香港工作六年，擔任美國知名家用品牌寶潔（P&G）公司高層，是少數擁有在華工作經驗的美國政界人士。

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