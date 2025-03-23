美國新墨西哥州槍擊案3死15傷　今年第53宗大規模槍擊案｜有片

美國新墨西哥州邊境沙漠城市拉斯克魯塞斯（Las Cruces），楊帕公園（Young Park）3月21日晚上10時發生槍擊案，目前至少3死15傷。傷者被送往附近醫院，其中4人出院。警方周六晚上逮捕了2名青少年，指控他們三項謀殺罪。



▼槍擊現場影片

綜合《紐約時報》與美國全國廣播公司（NBC）報道，警方指事發地位於公園停車場附近，起初有兩個團夥爆發爭執，進而演變成槍戰，其中兩名19歲和一名16歲男性死亡，傷者年齡介乎16歲至36歲之間。

拉斯克魯塞斯警方在社交平台Facebook發佈一則聲明稱，周六晚上逮捕了20歲男子Tomas Rivas和一名17歲男孩，兩人被控三項謀殺罪，其他指控正在審理中。

目擊者指槍擊案發生在每月一度的聚會上，當時約有200人參加，至少一名男子疑持武器開始朝人群無差別射擊，並在之後追擊四散的人群。

警方則聲稱這是一場「未經批准的車展」（car show）。根據槍支暴力檔案館（Gun Violence Archive）數據顯示，這是美國2025年第53宗大規模槍擊事件。

圖為拉斯克魯塞斯警方發布圖片，希望在場人士能提供線索以調查發生在2025年3月21日晚的槍擊案。（X@LasCrucesPolice）

警方表示，有7名傷者正接受進一步治療，另有4名傷者現已出院，目前為止尚未確定疑犯身份與犯案動機，強調會進一步調查。

拉斯克魯塞斯警察局長Jeremy Story表示，楊帕公園近年來犯罪活動猖獗，還說警察局已採取措施減少犯罪，例如晚上11時封鎖公園，但仍在試圖努力解決這個問題。