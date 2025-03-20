瑞典為防學校槍擊案重演　批出逾2億加強安保

瑞典早前發生重大槍擊案，導致11人喪命。為防類似事件重演，瑞典政府周四（3月20日）宣布撥款3億瑞典克朗（約2.29億港元），用於加強學校安保措施。



今年2月4日，35歲男子安德森（Rickard Andersson）闖入瑞典厄勒布魯市（Orebro）一所成人教育中心，在開槍打死10人後飲彈自盡。瑞典教育部長佩爾松在周四的記者會上說，這是瑞典現代史上最嚴重的大規模槍擊事件，這起事件把知識和未來機遇的聚集地，變成了令人無法理解的犯罪現場。

2025年2月4日，瑞典厄勒布魯（Orebro）發生槍擊事件後，緊急救援人員和警察在成人教育中心（Campus Risbergska）外工作。（Reuters）

佩爾松指出，過去10年，瑞典學校報告的暴力與威脅事件激增了超過150%。「隨着時間推移，瑞典校園安全不幸出現惡化。愈來愈多學生和教師帶着極大的焦慮去上學。」

他宣布，政府將推出總計3億瑞典克朗（約2.29億港元）的安全措施補助，這些資金將主要用於安裝閉路電視或設立安全檢查站。此外，政府也會向國會提交法案，內容包括強制學校制定應急計劃並持續進行應急準備工作、賦予校方搜查學生書包的權限等。

2025年2月5日，瑞典厄勒布魯，圖為人們在槍擊案發生的學校附近獻花致哀。（Reuters）

目前，警方還在調查安德森的作案動機。他此前沒有犯罪記錄，案發時失業，持有狩獵執照。

本文獲《聯合早報》授權轉載

