加拿大總理卡尼：提前4月28日大選 需人民授權應對特朗普威脅
撰文：蕭通
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加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）3月23日宣布解散國會，全國將提前於4月28日舉行大選。卡尼表示，需透過選民強而有力的授權，來應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）加徵關稅帶來的經濟威脅。
加拿大的大選原定10月20日才舉行，但分析指出，由於特朗普的威脅、杜魯多（Justin Trudeau）下台，使得執政自由黨在民調上顯著復甦，卡尼盼把握機會取得勝選。
卡尼23日表示，由於特朗普不合理的貿易行為，以及其對加拿大主權的威脅，該國正面臨最嚴重的危機。為確保加拿大的安全，他有很多事情要做，
因此要求民眾給予強力授權。卡尼表示，已要求總督解散議會，並在4月28日舉行大選，已獲對方同意。
卡尼曾擔任加拿大央行行長及英倫銀行行長，儘管過往沒有任何政治或競選經驗，但仍在自由黨魁選舉中以86%得票勝出。他自認是應對特朗普的最佳人選， 現在有約5星期的時間來贏得選民支持。
卡尼宣誓就任總理剛9天，接替辭任的杜魯多。卡尼的最大競爭對手為經驗豐富的政治家博勵治 (Pierre Poilievre）。
民調顯示，自由黨自2015年執政以來，支持率於今年年初遠遠落後於反對陣營保守黨，但加拿大傳媒《國家郵報》（National Post）民調顯示，自由黨最新支持率為42%，保守黨支持率為39%。
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