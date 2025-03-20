加拿大譴責中國處決四名加人　外交部：停止干涉中國的司法主權

加拿大周三（3月19日）指控中國自今年以來處決4名加拿大人，外長趙美蘭（Melanie Joly）對此表示譴責。



3月20日有記者外交部例行記者會上提問，加拿大今天譴責中國對4名走私毒品的加拿大公民執行了死刑。中方能否提供更多的細節？對加拿大方面的抗議有何評論？



外交部發言人毛寧回應表示，打擊毒品犯罪是各國共同的責任，她指出，「中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。」

毛寧強調，「加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。」

2025年3月13日，加拿大魁北克省，圖為加拿大外長趙美蘭參與G7外長會。（Reuters）

據此前報道，加拿大廣播公司（CBC）報道，趙美蘭指這些加拿大擁有中加雙國籍，曾面臨中國指控，她還指自己與前總理杜魯多（Justin Trudeau）親自介入事件，請求寬恕但未果，強調會繼續與北京接觸，希望令其他面臨相似情況的加拿大人能獲寬大處理。