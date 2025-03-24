澳洲擬提前撥付10億澳元國防開支　加快軍事能力建設

澳洲計劃在聯邦預算中提前撥付10億澳元的國防開支，以提升軍事能力。



路透社報道，澳洲國防部長馬爾斯星期一（3月24日）宣布，政府計劃在星期二（25日）的聯邦預算中，提前為國防開支撥款10億澳元。

澳洲政府計劃在未來四年，將聯邦預算中的國防開支增加106億澳元，以配合此前宣布的10年內國防開支增加500億澳元計劃。

馬爾斯說，此次提前撥付10億澳元，是為了加快澳洲的發展並促進能力。「這有助於我國（皇家海軍）斯特林基地和亨德森國防區，為建立西部潛艇輪換部隊做好準備。」

根據澳英美三邊安全夥伴關係協議（AUKUS），從2027年起，多達四艘美國核潛艇和一艘英國核潛艇，將在位於澳洲西部的斯特林基地進行輪換。

馬爾斯說，提前撥出國防開支，還有助於加速在10年內將護衛艦納入現役艦隊。

澳洲政府此前向洛克希德馬丁公司訂購42輛高機動炮兵火箭系統（HIMARS），當局星期一說，已經收到訂單中首批交付的兩輛。制導多管火箭系統（GMLRS）則定於今年在澳洲開始生產。

馬爾斯表明，澳洲專注於獲得遠程打擊能力，HIMARS為澳洲國防部隊提供地區投射的機動能力。

澳洲今年也將接收射程達500公里的精確打擊導彈，用於HIMARS。

本文獲《聯合早報》授權轉載

