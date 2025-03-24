美俄就烏克蘭戰爭停火協議有分歧　4月20日全面休戰恐難實現

美國和烏克蘭官員於周日（3月23日）晚間在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）會面，討論俄烏部分停火。美國將於周一與俄羅斯會談，華盛頓表示希望取得 「真正的進展」，而莫斯科則警告說 「艱難的談判 」還在後頭。美俄就達成協議出現巨大的分歧，而這可能難以實現4月20日全面停火的目標。



據彭博社報道，美國正在推動4月20日前俄烏廣泛停火。但消息人士指，由於俄烏未能達成一致立場，全面停火日期可能會嚴重延後。

2025年3月16日，烏克蘭頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近，烏軍士兵向前線俄羅斯軍隊發射120毫米迫擊砲。（Reuters）

周日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）稱對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同意廣泛停火感到樂觀。

美俄會談預計將深入探討實施為期30天的能源基礎設施停火協議的細節，並可能擴展到黑海航運。威特科夫說：「我認為周一將在沙特阿拉伯看到一些真正的進展，特別是它影響到俄烏之間黑海船舶停火。從那時起，自然就會傾向於全面停火。」

2025年2月18日，美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯與美國務卿魯比奧、美國家安全顧問沃爾茲、俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫會晤後，接受媒體採訪。（Reuters）

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但俄羅斯很快給美國潑冷水，表示未來還將面臨「艱難的談判」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日對俄羅斯國家電視台表示：「這條道路才剛剛開始。」

佩斯科夫稱，與美國談判的「主要」焦點是可能恢復由土耳其和聯合國斡旋的2022年黑海糧食協議，該協議確保了烏克蘭農產品透過黑海出口的安全航行。