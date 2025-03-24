美俄就烏克蘭戰爭停火協議有分歧 4月20日全面休戰恐難實現
撰文：莊勁菲
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美國和烏克蘭官員於周日（3月23日）晚間在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）會面，討論俄烏部分停火。美國將於周一與俄羅斯會談，華盛頓表示希望取得 「真正的進展」，而莫斯科則警告說 「艱難的談判 」還在後頭。美俄就達成協議出現巨大的分歧，而這可能難以實現4月20日全面停火的目標。
據彭博社報道，美國正在推動4月20日前俄烏廣泛停火。但消息人士指，由於俄烏未能達成一致立場，全面停火日期可能會嚴重延後。
周日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）稱對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同意廣泛停火感到樂觀。
美俄會談預計將深入探討實施為期30天的能源基礎設施停火協議的細節，並可能擴展到黑海航運。威特科夫說：「我認為周一將在沙特阿拉伯看到一些真正的進展，特別是它影響到俄烏之間黑海船舶停火。從那時起，自然就會傾向於全面停火。」
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但俄羅斯很快給美國潑冷水，表示未來還將面臨「艱難的談判」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日對俄羅斯國家電視台表示：「這條道路才剛剛開始。」
佩斯科夫稱，與美國談判的「主要」焦點是可能恢復由土耳其和聯合國斡旋的2022年黑海糧食協議，該協議確保了烏克蘭農產品透過黑海出口的安全航行。
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