王文濤分晤蘋果及高通CEO 稱支持外企參與以舊換新政策
撰文：蕭通
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中國商務部部長王文濤3月24日在北京，分別與美國蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、高通公司行政總裁安蒙（Cristiano Amon）會面，就兩家企業在華業務發展、中美經貿關係等進行交流。
王文濤：單邊加徵關稅為經濟帶來不確定性
王文濤與庫克會面時稱，中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土。中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在華投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。
王文濤又強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施，干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。
中方引述庫克表示，蘋果公司將持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質量發展，並願為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。
王文濤與安蒙會面時稱，中國正實施消費品以舊換新，巨大的市場潛力將為包括高通在內的跨國公司提供更大發展機遇。半導體和人工智能技術的發展應用勢不可擋，希望高通公司把握中國市場發展機遇，繼續深耕中國，為消費者帶來更多更好的產品和服務。
安蒙表示，高通在華發展近30年，與中國的移動通訊產業共同成長，取得顯著成績。該公司對中國未來發展充滿信心，將持續加大在華投資，充分發揮橋樑紐帶作用，助力美中雙方開展積極對話。
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