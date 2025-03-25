聯合國秘書長決定縮減加沙援助規模 將撤走三分之一僱員
撰文：莊勁菲
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聯合國3月24日發表聲明表示，由於以色列過去一週對加沙地區發動致命打擊，造成包括聯合國員工的數百名平民死亡，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）因此做出艱難決定，宣布縮減在加沙的人道援助行動規模，將撤走近100名僱員中的約30人。但他同時承諾，聯合國不會離開加沙。
以色列本月2日宣布停止向加沙提供人道援助，9日切斷加沙電力供應。上周一發動了大規模空襲，造成數百名平民死亡，其中包括至少5名聯合國工作人員。
聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）周一表示，19日對加沙城市代爾巴拉赫（Deir al Balah）聯合國駐地的襲擊是由以色列坦克發動的，但以色列方面否認對襲擊負責。
該次襲擊造成一名保加利亞籍聯合國員工死亡，另有六人受重傷，包括來自法國、摩爾多瓦、北馬其頓、巴勒斯坦和英國的工作人員，部份人可能終身殘疾。
聯合國緊急救濟協調員弗萊徹（Tom Fletcher）表示，持續收到加沙地帶醫療人員、救護車及醫院在救治傷患時遭襲的報告。他重申醫院和醫務人員不得成為襲擊目標。
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