聯合國秘書長決定縮減加沙援助規模　將撤走三分之一僱員

聯合國3月24日發表聲明表示，由於以色列過去一週對加沙地區發動致命打擊，造成包括聯合國員工的數百名平民死亡，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）因此做出艱難決定，宣布縮減在加沙的人道援助行動規模，將撤走近100名僱員中的約30人。但他同時承諾，聯合國不會離開加沙。



以色列本月2日宣布停止向加沙提供人道援助，9日切斷加沙電力供應。上周一發動了大規模空襲，造成數百名平民死亡，其中包括至少5名聯合國工作人員。

2025年2月5日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在美國紐約市聯合國總部向「巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」發表演說。（Reuters）

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）周一表示，19日對加沙城市代爾巴拉赫（Deir al Balah）聯合國駐地的襲擊是由以色列坦克發動的，但以色列方面否認對襲擊負責。

圖為2025年3月23日，以色列再度空襲加沙， 北部有建築物起火及冒出濃煙。（Reuters）

該次襲擊造成一名保加利亞籍聯合國員工死亡，另有六人受重傷，包括來自法國、摩爾多瓦、北馬其頓、巴勒斯坦和英國的工作人員，部份人可能終身殘疾。

聯合國緊急救濟協調員弗萊徹（Tom Fletcher）表示，持續收到加沙地帶醫療人員、救護車及醫院在救治傷患時遭襲的報告。他重申醫院和醫務人員不得成為襲擊目標。