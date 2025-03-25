特朗普：將對委內瑞拉石油購買國徵25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，將在與美國進行貿易時被徵收25%關稅。



路透社報道，特朗普星期一（3月24日）在社媒平台Truth Social發文，作出上述宣布。他說，這項「二級關稅」將於4月2日生效。

2025年3月24日，美國總統特朗普發布聲明，表示將從4月2日起針對任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，在與美國進行貿易時徵收25%關稅。（Truth Social/ @realDonaldTrump）

特朗普說，此舉是基於委內瑞拉向美國派遣「數萬」名非常暴力的人。

本月早些時候，特朗普指責委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在選舉改革和移民回歸方面沒有取得進展，隨後發布30天的停工期，取消美國自2022年以來授予美國石油巨頭雪佛龍在委內瑞拉運營和出口石油的許可證。

圖為2017年11月16日，委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一家加油站。（Reuters）

不過，委內瑞拉對此強烈反對。美國能源公司雪佛龍（Chevron）目前供應着委內瑞拉約五分之一的原油產量。

特朗普政府也不顧法官禁令，援引一項有數百年曆史的戰時法律，將200多名被指為委內瑞拉黑幫成員的人驅逐出境。

圖為2024年9月9日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）亮相電視節目。（Zurimar Campos/Miraflores Palace/Handout via REUTERS ）

特朗普加徵關稅的舉動，可能對中國和印度等主要購買委內瑞拉石油的國家產生重大影響。

這個決定的背景涉及美國對委內瑞拉的長期制裁和外交緊張關係。​自2019年以來，美國對委內瑞拉國有石油公司實施全面制裁，旨在迫使委內瑞拉總統馬杜羅向反對派轉移權力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

