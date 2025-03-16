特朗普引用18世紀戰時權力驅逐委內瑞拉黑幫 法官暫時駁回
撰文：莊勁菲
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路透社報道，美國聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）周六（3月15日）發布一項14天的臨時限制令，阻止總統特朗普（Donald Turmp，又譯川普）引用戰時法律、快速驅逐境內的委內瑞拉黑幫「Tren de Aragua」。特朗普之前表示，該黑幫正對美國進行「入侵」和「戰爭」。
特朗普引用《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798），稱美國正面臨一個犯罪組織的「入侵」（invasion），稱該黑幫與綁架、勒索、有組織犯罪與合約殺人有關。並稱他們對美國進行非常規戰爭和敵對行動，目的是破壞國家穩定。
但博斯伯格表示，該法案並不能支持特朗普的觀點，因為「入侵」和「掠奪性入侵」（ predatory incursion）等詞實際上與任何國家實施的敵對行為有關，並且相當於戰爭。
據悉，該法案僅在戰時使用，可能允許總統繞過正當程序，將被歸類為威脅的移民迅速驅逐出境。
根據特朗普的公告，所有年滿14歲、被認定為「Tren de Aragua」成員、居住在美國境內且未入籍，或不是合法永久居民的委內瑞拉公民「都可能被作為外國敵人逮捕、限制、拘禁和驅逐」。
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