特朗普引用18世紀戰時權力驅逐委內瑞拉黑幫　法官暫時駁回

路透社報道，美國聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）周六（3月15日）發布一項14天的臨時限制令，阻止總統特朗普（Donald Turmp，又譯川普）引用戰時法律、快速驅逐境內的委內瑞拉黑幫「Tren de Aragua」。特朗普之前表示，該黑幫正對美國進行「入侵」和「戰爭」。



特朗普引用《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798），稱美國正面臨一個犯罪組織的「入侵」（invasion），稱該黑幫與綁架、勒索、有組織犯罪與合約殺人有關。並稱他們對美國進行非常規戰爭和敵對行動，目的是破壞國家穩定。

但博斯伯格表示，該法案並不能支持特朗普的觀點，因為「入侵」和「掠奪性入侵」（ predatory incursion）等詞實際上與任何國家實施的敵對行為有關，並且相當於戰爭。

2025年2月13日，墨西哥Ciudad Hidalgo，圖為委內瑞拉移民在放棄偷渡美國後乘船返回中美洲。（Getty Images）

據悉，該法案僅在戰時使用，可能允許總統繞過正當程序，將被歸類為威脅的移民迅速驅逐出境。

根據特朗普的公告，所有年滿14歲、被認定為「Tren de Aragua」成員、居住在美國境內且未入籍，或不是合法永久居民的委內瑞拉公民「都可能被作為外國敵人逮捕、限制、拘禁和驅逐」。