特朗普政府終止臨時保護　34.8萬委內瑞拉無證移民面臨驅逐

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）於2月3日公布，終止委內瑞拉籍無證移民的「臨時保護身份」（Temporary Protected Status, TPS），以兌現總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）驅逐非法移民的承諾。



圖為2025年1月28日，美國新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在紐約市參與突擊逮捕移民，行動前向執法人員進行簡報。 （ X/@Sec_Noem via REUTERS）

路透社報道，政府發布的通知會在60天後生效，約348,000名委內瑞拉移民預定在4月TPS到期，意味屆時將失去免於驅逐出境的保護，也不再享有工作許可。另有約30萬委內瑞拉移民的TPS將於9月到期，國土安全部將於7月作決定。

諾姆上星期已推翻前任國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）為委內瑞拉人延長18個月TPS的政策，稱新政府不想受到前朝決定限制。

TPS適用於國家遭遇大型天災、武裝衝突，又或其他特殊事件的無證者。民主黨籍的拜登在任內大幅擴展該計劃，目前覆蓋了來自17個國家的100多萬人。當中許多人在失去TPS保護後，可能會被驅逐出境，當中部份已在美國生活數十年。

圖為2025年1月4日，委內瑞拉反對派領導人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）到訪烏拉圭，獲當地支持者歡迎。（REUTERS）

正流亡海外的委內瑞拉反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）表示，仍在與美國討論，如何保護當地的委內瑞拉民眾。