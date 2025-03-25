現代汽車擬在美投資210億美元建廠　特朗普：證明關稅奏效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月24日宣布，韓國現代汽車（Hyundai）將在未來四年內在美國投資210億美元（約1,632億港元），其中包括斥資58億美元在在路易斯安那州新建一座鋼鐵廠。特朗普稱，現代汽車投資美國的舉動，證明其關稅政策奏效。



路透社報道，該鋼鐵廠預計每年將生產超過270萬公噸的鋼鐵，創造超過1,400個就業機會，並預計將向阿拉巴馬州和佐治亞州的汽車廠供應鋼鐵。

2025年3月24日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮發表講話，而路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）、眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）和現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）則站在旁邊。（Reuters）

現代汽車亦計劃在2028年投資90億美元，將把美國的汽車產能提升至120萬輛，同時投資60億美元擴大與美國公司在自動駕駛、機械人、人工智慧（AI）等領域的戰略合作夥伴關係。公司還表示，將購買美國生產、價值30億美元的液化天然氣。

現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）指出，這是該公司在美國最大的單一投資。特朗普則表示，現代汽車最新的投資清楚顯示關稅的作用強大，並補充指他本週可能會宣布對進口汽車徵收更多關稅。

2025年3月24日，現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）在美國華盛頓特區白宮發表講話，美國總統特朗普和路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）也在場。（Reuters）

這一投資消息正值美國即將於4月2日實施更為嚴格的對等關稅之際，特朗普同日表示他可能會給很多國家提供關稅優惠，但需要實現「對等」。