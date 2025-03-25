美媒：以色列擬對加沙發動地面軍事行動　動員50000名軍人

美國媒體3月24日引述一名以色列官員和一名知情人士報道，以色列正計劃對加沙（Gaza）發動大規模的地面攻勢，將派遣數萬名軍隊投入戰鬥，清理並佔領加沙大片土地。



據報道，這項潛在的大規模攻勢是以色列政府正在考慮的幾個可能方案之一，目前以色列政府正加大對加沙的攻擊力度，並試圖向巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）施壓，要求其在不就結束戰爭進行談判的情況下釋放更多人質。

2025年3月23日發布的照片​​顯示，以色列軍方表示，已部署到黎巴嫩的第36步兵師已開始為在加沙進行地面軍事行動做準備，圖為以軍的裝甲車。（Reuters）

報道指，埃及和卡塔爾近日積極為以巴停火斡旋，一名消息人士指，對外洩露正計劃大規模地面進攻加沙的消息，是以色列試圖在談判桌上對哈馬斯施加更多壓力作法。以色列官員早前曾表示，如果哈馬斯同意釋放更多人質，以色列將停止攻擊。

儘管如此，以色列軍隊新上任的總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）的帶領下，過去數周一直在製定對加沙進行大規模地面軍事行動的計劃。

以色列國家安全委員會前主席胡拉塔（Eyal Hulata）向美國媒體表示：「如果不重啟人質談判，那麼唯一的選擇就是恢復戰鬥，我們有認真的作戰計劃。」

2025年3月23日，以色列軍方表示，已部署到黎巴嫩的第36步兵師正為在加沙的地面軍事行動做準備，圖為以軍的裝甲車。(Reuters)

消息人士指，大規模軍事行動可能會動員五個步兵師，約5萬名士兵。