日本富山縣240人完成創舉：直徑逾3米世界最大塊鱒魚壽司｜有片

日本媒體3月23日報道，富山市同日舉辦了一場別開生面的活動，成功製作直徑達3.23米的「世界最大鱒魚壽司」。該活動吸引240人參與，使用醋米約100公斤、50公斤鱒魚和900片竹葉。工作人員分成12組，將竹葉和醋飯鋪在分為12等分的圓形木框內，並鋪上鱒魚切片，接着將壽司依序圍成圓形。主辦方還為整個過程拍攝縮時影片（timelapse），記錄這項壯舉。



據日本放送協會（NHK）的報道，本次活動得到富山市的壽司店聯盟以及市政府、富山站週邊振興團體等組織的協助。

富山市觀光協會拍片記錄民眾製作世界最大塊鱒魚壽司的過程：

據報道，事先申請的240名民眾齊聚在富山市，他們利用100公斤醋飯、50公斤鱒魚片和900片竹葉製作這塊大壽司。

參加者分成12組，在壽司師傅的指導下，將竹葉鋪在木架上，再放上醋飯，再將鱒魚片擺成扇形壽司。

當12個大小相等的扇形組合在一起，形成一個直徑為3.23米（象徵23日）的圓形壽司時，現場觀眾響起出熱烈的掌聲。

當工作人員完成世界最大塊鱒魚壽司，現場觀眾熱烈地鼓掌：

據報道，這塊大壽司相當於約500塊普通壽司，參與者其後即席享受他們的製成品。

富山市的一名16歲女高中生表示：「我很喜歡鱒魚壽司，經常吃，但我們親手做的鱒魚壽司有點不同，更加美味。」

來自金澤市的一位40多歲的男子指：「成品的鱒魚壽司非常大，非常好味。」

主辦方富山町未來的代表董事水田均志表示：「談到壽司，就會想到富山，因此製作世界上最大的鱒魚壽司是向當地居民和遊客傳播壽司魅力的好機會。」