不堪外國人「嚴重無禮行為」　日本和多都美神社全面禁止遊客入內

日本長崎縣對馬市知名旅遊景點「和多都美神社」發布聲明，宣布從3月23日起，除了神社信徒和崇敬者外，禁止國內外觀光客進入神社境內，並禁止拍攝對神社內的所有建築物、設施等，如錄影和直播等行為，包括著名的「海中鳥居」。神社表示原因是3月22日有外國人犯下「極其嚴重和不可接受的不敬行為」。



和多都美神社所在地位於日本和韓國之間，擁有超過千年歷史、以海上鳥居聞名。

▼和多都美神社全面禁止遊客入內

此前日媒報道表示，2024年有韓國遊客不顧規定在神社內吸煙，並且亂丟煙蒂、大吵大鬧，甚至發生過暴力事件。神社一度貼出「韓國人禁止入內」的標語。本次對不管國內還是國外遊客一律禁止入內，屬於禁令的全面升級。

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最新聲明中提到，神社已經多次和對馬市政府、觀光物產協會和長崎縣警察協商，但始終未得出解決方案。聲明還指出，外國遊客對神社的摧殘、員工的謾罵與暴力，以及破壞對日本人很珍貴的場所、事物，無疑造成日本文化的崩潰。