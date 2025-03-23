日媒：日本2026年迎來百萬華僑時代　住這區不懂日文都能輕鬆生活

日本經濟新聞近日報道，由於日本政府近年放寬簽證政策，令中國不只富裕階層，連中產階層都有大量民眾移居日本。現時在日生活的華僑數字已達84萬，預計這個數字將在2026年達到100萬。據報道，這些旅居當地的華僑在日本各地建立「不需日語」都能輕鬆生活的中國經濟圈，這份報道提到中國人喜歡住在圍繞東京的多個地區。



據報道，目前共有84萬華人居住在覆蓋日本全國90%面積的約1,600個城市。 有受訪者表示，只要有社交媒體，就不用擔心」，而透過中國獨有社交媒體連接起來的「中國經濟圈」完全能夠解決當地華人生活的基本需求。

更多池袋「乙女路」的照片（Google Maps截圖）

報道指，華人聚居的熱門地點之一是，到處都有由中國人經營超市和餐廳的東京池袋北口。即使是不懂日文的中國人，只要在池袋生活，連在居日生活中最難處理的簽租約和辦手機都有中國商家為他們代勞，在池袋能買到最地道的中國食材以及最好吃的中國料理，就算是交朋結友，都是與中國人的圈子打交道。

據報道，截至2024年6月，以池袋、高田馬場、新大久保為核心的東京23個區內居住著約24萬華人，佔在日華人的30%。

圖為位於日本東京池袋的陽光城中式超級市場。（網絡圖片）

日經新聞就旅日華僑進行的深度報道：

報道同時提及，近年亦有更多中國人搬到近郊居住。日經記者到訪埼玉縣川口市時，便親眼目睹在住宅區廣場上，孩子們只用中文溝通的景象。

據報道，原來這個名為川口芝園團地的租賃住在社區，2454戶中有近過半數住客來自中國，充滿了中國氣息。

報道指，住宅區廣場周圍的店鋪全是中國的，其中包括面向中國人的餐廳、使用簡體字標籤價格的蔬果店、中國人經營的藥局和面向中國人的日託中心。

2025年3月23日，圖為日本埼玉縣川口市，有大量中國人移居當地。 （埼玉縣川口市政府官網）

在社區蔬菜店工作的一名中國人王有昆（39歲）表示，他是遼寧瀋陽人，2019年移居日本，雖然一開始日語很吃力，但他說，現在中國人多了，「不再需要日文了」。他指出：「我已經把大學裏學的日語全忘了，但現在我的顧客有三分之二是中國人，所以我不再擔心了。」

目前，約有25,000名中國人居住在川口市。這是除橫濱等城市外，全國最高的數字。由於前往東京的交通便利且生活成本低廉，鄰近的埼玉縣蕨市也居住著約5,800華人。華人佔該市總人口的8％，遠遠領先全國其他地區。