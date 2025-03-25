奧斯卡最佳紀錄片《家不成家》巴勒斯坦導演遇襲受傷　遭以軍帶走

講述以巴衝突的紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）3月初榮獲奧斯卡最佳紀錄片獎項。然而，該片導演之一、巴勒斯坦人巴拉爾（Hamdan Ballal）於24日在約旦河西岸遭到以色列定居者襲擊受傷，之後被以方士兵帶走，目前下落不明。



《衛報》報道，根據目擊事件的5名美國猶太裔活動人士稱，巴拉爾當時遭到約15名武裝定居者包圍和攻擊。一位目擊者稱，武裝者用石頭砸毀巴拉爾的汽車，並割破一個輪胎。另一目擊者則形容，一群士兵和其他身着軍裝的定居者一起抵達現場，他們追進巴拉勒家中，將他打傷後交給以色列軍方。

《家不成家—我生於巴勒斯坦》另一導演Yuval Abraham在社交網站指，「他們打他，他頭部、腹部受傷，流血。士兵闖入救護車，把他帶走，現時不知他的下落。」

以軍發聲明稱，因有「恐怖分子」向以色列公民投擲石塊，引致巴勒斯坦人和以色列人之間發生暴力衝突，因此以軍和以色列警察到場驅散，而此時幾名恐怖分子開始向安全部隊投擲石塊。以軍之後逮捕3名涉嫌向他們投石的巴勒斯坦人，以及一名參與暴力衝突的以色列平民。

《家不成家—我生於巴勒斯坦》共有4名導演，另一導演阿德拉（Basel Adra）向《衛報》表示，他認為武裝者的暴力行為可能是對該紀錄片贏得國際認可的報復。