奧斯卡最佳紀錄片《家不成家》巴勒斯坦導演遇襲受傷 遭以軍帶走
撰文：張涵語
出版：更新：
講述以巴衝突的紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）3月初榮獲奧斯卡最佳紀錄片獎項。然而，該片導演之一、巴勒斯坦人巴拉爾（Hamdan Ballal）於24日在約旦河西岸遭到以色列定居者襲擊受傷，之後被以方士兵帶走，目前下落不明。
《衛報》報道，根據目擊事件的5名美國猶太裔活動人士稱，巴拉爾當時遭到約15名武裝定居者包圍和攻擊。一位目擊者稱，武裝者用石頭砸毀巴拉爾的汽車，並割破一個輪胎。另一目擊者則形容，一群士兵和其他身着軍裝的定居者一起抵達現場，他們追進巴拉勒家中，將他打傷後交給以色列軍方。
《家不成家—我生於巴勒斯坦》另一導演Yuval Abraham在社交網站指，「他們打他，他頭部、腹部受傷，流血。士兵闖入救護車，把他帶走，現時不知他的下落。」
以軍發聲明稱，因有「恐怖分子」向以色列公民投擲石塊，引致巴勒斯坦人和以色列人之間發生暴力衝突，因此以軍和以色列警察到場驅散，而此時幾名恐怖分子開始向安全部隊投擲石塊。以軍之後逮捕3名涉嫌向他們投石的巴勒斯坦人，以及一名參與暴力衝突的以色列平民。
《家不成家—我生於巴勒斯坦》共有4名導演，另一導演阿德拉（Basel Adra）向《衛報》表示，他認為武裝者的暴力行為可能是對該紀錄片贏得國際認可的報復。
No Other Land膺奧斯卡最佳紀錄片 導演籲結束對巴人種族清洗美國邁亞密戲院放映以巴衝突奧斯卡紀錄片 或遭市長下驅逐令飛機地圖將以色列標示為「巴勒斯坦領土」 加航致歉以色列空襲加沙北部 9名巴勒斯坦人死亡包括2記者