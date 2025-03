No Other Land膺奧斯卡最佳紀錄片　導演籲結束對巴人種族清洗

第97屆奧斯卡頒獎典禮3月2日晚上在美國洛杉磯舉行,一部由以色列及巴勒斯坦團隊合拍,有關在以色列軍事佔領下的約旦河西岸村莊的作品《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)榮獲最佳紀錄片獎項。在上台領獎致詞的時候,該片四位導演中有兩位皆呼籲終結以色列與巴勒斯坦之間的衝突,其中一名導演更批評美國的外交政策(foreign policy in this country)阻礙兩國走向導致「政治解決方案」這條道路。



紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)的預告片:

據美國全國廣播公司 (NBC)報道,《家不成家—我生於巴勒斯坦》共有四名聯合導演,其中一位巴勒斯坦社會活動人士,來自約旦河西岸地區的Basel Adra領獎時表示:「大約兩個月前,我成為了一名父親,我希望我的女兒不用過上我現在的生活。」

Basel Adra描述了他的村莊面臨的問題,包括房屋被拆毀和當地居民流離失所。他指出:「我們呼籲世界採取嚴肅行動,制止這種不公平行為,制止對巴勒斯坦人民的種族清洗。」

Yuval Abraham另一位聯合導演,他是一位以色列調查記者,他形容Basel Adra是他的「兄弟」,但譴責外界無法平等看待他們二人。

2025年奧斯卡最佳紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》導演的獲獎感言:

Yuval Abraham表示:「在我們生活的政治體制下,我在民事法律下是自由的,而Basel Adra卻被軍事法律摧毀他的人生。」他呼籲終結中東地區過去數十年來的流血衝突,而以巴衝突在2023年10月7日哈馬斯對以色列發動突襲後進一步惡化。

Yuval Abraham強調:「巴勒斯坦人和以色列人共同製作了這部電影,因為團結起來我們的聲音就會更強大。我們看見彼此,對加沙及其人民的殘酷屠殺必須停止;必須釋放在10月7日事件中被劫持的以色列人質。」

Yuval Abraham亞伯拉罕呼籲世界尋求「一條不同的道路,一條沒有民族至上、維護我們兩國人民民族權利的政治解決方案」。他批評美國政府,指責「這個國家的外交政策」 正阻礙兩國邁向這條道路」。

報道指,《家不成家—我生於巴勒斯坦》是去年評價最高的紀錄片之一,惟該片並未能在美國戲院上映,電影製片人將此歸咎於以巴衝突體裁在美國社會屬於敏感題目。