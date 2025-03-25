特朗普據報考慮4月2日分「兩步驟」推關稅制度

美國總統特朗普（Donald Trump）預告4月2日公布對全球國家的對等關稅計劃，並把當日稱為「解放日」（Liberation Day），英媒3月25日指，特朗普正考慮分兩步驟實施新關稅制度，當完成對貿易夥伴的調查，動用過去很少使用的權力來徵收緊急關稅。



報道引述知情人士指，特朗普政府官員正在討論的方案，將尋求把特朗普的對等關稅制度置於更強而有力的法律框架之下，同時使他能夠為減稅計劃籌集資金，最早可能在4月2日就對進口汽車加徵關稅。

報道指，美方團隊探討啟動第301條調查、使用國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act）以及1930年關稅法第338條，對某些進口產品徵收高達50%的關稅。

2025年3月22日，美國賓夕凡尼亞州費城，總統特朗普（Donald Trump）出席在富國銀行中心舉行的一場摔角錦標賽。（Reuters）

另有外媒引述消息指，加徵對等關稅料聚焦存在巨額貿易順差的「骯髒15國」（Dirty 15，暫譯）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上周提出「骯髒15國」說法，稱佔據美國貿易逆差的絕大部份。

《華爾街日報》稱，當局迄未正式公布名單，但估計包括澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯和越南等，均曾於2月遭美國貿易代表署點名為貿易不公國。彭博社形容，特朗普4月2日實施的關稅將更「針對性」。