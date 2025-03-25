特朗普欲施最瘋狂殺招　若落地將致世界貿易末日

傳言正在成為現實。特朗普（Donald Trump）基於「美國優先」的貿易保護主義舉措已經到了歇斯底里的程度。美國貿易代表署（USTR）周一（3月24日）起在華盛頓舉行為期兩天的聽證會，就對涉及中國的貨船和船公司徵收港口費舉行聽證。根據媒體透露的消息，方案將根據公司船隊中現有中國製造船舶的比例，以及其他訂單等徵收費用。最高每艘船徵收的靠港費可能高達150萬美元。

請注意，不是按照船隊船籍是否屬於中國徵收靠港費，而是隻要船隊裏的船隻有一定比例是中國製造，就要加徵港口費。這就意味着不僅中國船公司的船進出美國港口要交費，香港的、希臘的、歐洲的、墨西哥和加拿大的，甚至連美國自己的船公司，只要有一定比例的商船是由中國製造，都得繳納高額靠港費。

有業內估計若提案通過，去年進入美國港口的約83%的貨櫃船、2/3的汽車運輸船、近1/3原油油輪都將需繳交港口費。

特朗普顯然想以此舉達到一石二鳥的目的：第一，通過加徵港口費，盤剝船公司，增加美方收入，這是「美國優先」的體現。第二，想憑藉美國的市場優勢地位，從船公司端開始製造並向上傳遞壓力，遏制中國造船業，逼造船業回流美國或對美國不構成軍事安全影響的國家，如日韓等。

這些年內，由於中國造船業快速崛起，美國在全球造船業中的比例已經萎縮到不值一提的程度，美方一直焦慮不安。美軍方在此期間出過多份報告，認為中國造船能力飆升對美國海軍和海上安全利益造成潛在威脅，提出了過個各種刺激造船業回流美國和遏制中國造船業的辦法。

統計數據現實，1999年中國造船完工量佔全球比例僅為5%，2000年，中國造船完工量佔全球約 6%，到2010年已經上升至 43%，2024年進一步突破55%。以載重噸計，中國造船業規模已超過韓國和日本總和，目前全球交付的一半以上貨運船隻由中國船廠製造。2024年，韓國與日本獲得的全球訂單量分別為17%和4.6%，遠低於中國的近70%。

2021年10月22日，中國建造的首艘大型郵輪H1508，在中國船舶集團（CSSC）旗下上海外高橋造船有限公司的船廠建造。（Getty）

因為這些年積累的強大工業能力，以及較低的製造成本，極快的交付速度，中國造船業可以滿足任何需求，形成了舉世無雙的競爭力。根據美國貿易代表辦公室的數據，按噸位計算，中國目前生產的貨船佔全球現役貨船總量的一半以上，而美國造船廠2024年僅建造了全球0.01%的貨船。所以美國對此特別焦慮。

為扭轉這種情況，美國從拜登政府開始就想辦法促使造船業回歸，但一事無成。特朗普再次上任後，持續指控中國「通過補貼不公平主導造船業」，這次又想到了通過徵收港口停靠費重振美國造船業的歪招。但是，以美方現在已經日落西山的造船能力，想讓造船業回流的可能幾乎為零。

而另一方面，因為世界各大船公司、海洋運輸公司的船隊的貨船大多都有中國製造，若特朗普對涉及中國製造的貨船和船公司徵收港口費的話，那麼現在的世界貿易將被徹底摁停，會陷入一片混亂，其對全球貿易殺傷力之大，甚至超過特朗普的關稅措施。有業界人士更憂慮，若這個方案得以實施將導致世界「貿易末日」。

因為美國是世界主要進口市場，每年要進口大量製成品，同時又有大量的農產品和初級產品需要裝船運輸到海外市場。業內人士估計，特朗普想以此打擊中國、振興美國造船業形同自殘，此舉不僅毫無意義，反而可能重創美國經濟。他們認為這將導致貿易從美國轉移到加拿大和墨西哥，使美國港口不堪重負，並導致全球運費飆升和國內通貨膨脹危機。