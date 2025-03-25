特朗普內閣高官用Signal聊軍事機密誤拉記者入群　罵歐洲言論曝光

當地時間3月24日，美國白宮承認，多名特朗普（Donald Trump，又譯川普）內閣高級官員曾利用非機密的商業聊天軟件討論機密軍事計劃，引發譁然。因為據最早披露此事的美媒記者稱，他被錯誤拉入該涉密群聊，還提前得知了美軍空襲也門胡塞武裝（Houthis）的詳細計劃。



「特朗普政府無意中給我發了戰爭計劃的短訊」，美國《大西洋》月刊主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）24日以此為題說，本月11日，他在聊天軟件Signal上突然收到與現任美國總統國家安全事務助理同名的「米高·華爾茲」（Michael Waltz）的好友申請。兩天後，此人邀請他加入一個名為「胡塞PC小組」的群聊。

在戈德堡提供的手機截屏圖片中，疑似沃爾茲、魯比奧等美國政府高官在空襲也門首都之後，在Signal群組讚揚「赫格塞斯」做的好。（Jeffrey Goldberg）

所謂PC，即美國國家安全委員會（NSC）的「主管官員委員會」（Principals Committee），是指NSC決策機制的一環，由總統國家安全事務助理和防長共同主持，其他參會人員包括國務卿、防長、中情局局長、美軍參聯會主席、白宮辦公廳主任等高級官員，為美國總統提供多方位的建議。

除了華爾茲，戈德堡說，群中其他人的名字也都和特朗普政府中的高官對得上號，包括副總統萬斯（JD Vance）、防長赫格塞思（Pete Hegseth）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等。

「應驗」的「惡作劇」

戈德堡表示，他起初以為這只是一起惡作劇，或是外國情報機構的「虛假信息傳播活動」，因為在他多年報道國家安全事務的經歷中，從未聽說過用Signal這種商業聊天軟件召開此類軍事計劃會議的情況，他也不敢相信總統國家安全事務助理會粗心到把一名「外人」邀請到政府高級官員的涉密討論中。

但很快，這場看似「惡作劇」的走向變得越發真實。戈德堡回憶，當地時間14日上午，「米高·華爾茲」在群里通知成員在其「高側郵箱」（high side inboxes）查收「包含總統指導方針和人物的結論聲明」。報道介紹，「高側」是政府領域的一個專用術語，指機密的計算機和通信系統。

隨後，群中就美國是否應該對胡塞武裝實施打擊展開了辯論。名為「JD·萬斯」的賬戶稱，美軍空襲胡塞武裝將有助於恢復蘇伊士運河的航運交通，但他「討厭再次救助歐洲」，因為美國只有3%的貿易通過蘇伊士運河，而歐洲有40%。此外，美國還面臨着油價飆升的風險。

「我不確定總統是否意識到這與他目前對歐洲的立場有多麼不一致。」報道援引萬斯的信息寫道，後者在幾乎所有問題上都沒有公開偏離特朗普的立場，「我願意支持團隊的共識，並將這些顧慮保留在心中。但有充分的理由推遲一個月，進行信息傳遞工作，（向公眾）解釋這為什麼重要，看看經濟狀況如何，等等。」

赫格塞思、華爾茲等人則認為推遲空襲意義不大，稱這「不能從根本上改變局勢」。「副總統：我完全贊同你對歐洲搭便車的厭惡，這太可悲了。」名為「皮特·赫格塞思」的賬戶回復，「但無論如何，傳遞信息都會很困難——沒人知道胡塞武裝是誰——這就是為什麼我們需要關注以下信息：1）拜登失敗了，2）伊朗資助了（胡塞武裝）。」

戈德堡稱，次日（15日）接近中午，赫格塞思的賬戶便在群組內發布了一項更新信息。為免泄密，他沒有在報道中披露原文本，但描述該信息「包含了即將對也門發動襲擊的行動細節，包括有關目標、美國將部署的武器和攻擊順序的信息」。

根據赫格塞思發布的作戰計劃，美軍將在美東時間下午1時45分發動空襲，戈德堡當天蹲好時間在社交媒體上搜索相關消息，果然發現胡塞武裝多個目標遭到打擊。華爾茲16日接受美媒採訪，將此次襲擊與拜登任內對胡塞武裝更為猶豫的態度進行對比，也進一步驗證了群聊中官員們想要通過空襲向民眾傳達的信息。

白宮：未危及國安

當《大西洋》月刊24日就此向NSC發言人求證時，發言人證實了上述Signal群聊的真實性。據報道，NSC發言人休斯（Brian Hughes）通過郵件說，戈德堡所披露的群組對話「似乎是真實的」，政府方面「正在審查一個無意中被添加到群聊中的號碼」。

不過，白宮方面否認美國國家安全因此受到威脅。休斯稱，被披露的群聊信息「展示了高級官員之間深入而周到的政策協調」，「美國對胡塞行動的持續成功表明，我們的軍人或國家安全沒有受到威脅」。

美國總統特朗普24日在白宮記者會上則回應說，他對美軍打擊胡塞武裝情報泄露的事情「一無所知」，也對《大西洋》月刊這份刊物「並不感冒」，但「我可以告訴你，這次攻擊非常成功」。白宮新聞秘書萊維特（（Karoline Leavitt））稱，特朗普表示將繼續對華爾茲和NSC團隊「極度信任」。

《大西洋》月刊24日援引律師分析說，華爾茲通過Signal協調與國家安全相關的行動，可能已經違反了美國《間諜法》的多項規定。律師表示，按道理，如果官員們要討論軍事行動，應當使用大多數內閣級國安官員家中專門安裝的「敏感信息隔離設施」（SCIF），或者僅通過批准的政府設備進行溝通。

此外，報道稱，華爾茲給部分群組消息設置了「定時銷毀」，也可能違反聯邦記錄法。

「根據適用於白宮和聯邦機構的記錄法，所有政府員工都被禁止使用像Signal這樣的電子消息應用程式進行官方事務，除非這些消息及時轉發或複製到官方政府賬號上。」馬里蘭大學教授、美國國家檔案和記錄管理局前訴訟主管巴倫（Jason R. Baron）說。

對此，霍士新聞（Fox news）台主播出身的赫格塞思24日否認他曾發送「作戰計劃短訊」。戈德堡當天晚些時候接受美媒採訪時指責赫格塞思撒謊：「不，那是謊言。他發送的就是作戰計劃短訊。」

「美官員行事之馬虎令人害怕」

上述被美媒稱作「爆炸性」的報道發表後，美國國會民主黨人很快對特朗普政府發起抨擊。美國「政客」新聞網24日援引一名民主黨國會助理的說法稱，「開什麼玩笑？」是國會議員當前對最新泄密事件的普遍態度，「這是一個操作安全（OPSEC）的噩夢」。

英媒形容此事「震動華盛頓」。「只有一個詞能形容這件事：FUBAR（完全搞砸了）。」美國紐約州民主黨眾議員、眾議院武裝部隊委員會成員瑞恩（Pat Ryan）在社交媒體上寫道，「如果眾議院共和黨人不立即就此事舉行聽證會，我就自己來。」

美國參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）表示，他將要求參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）進行調查。「這是我很長時間以來讀到的最令人震驚的軍事情報泄露事件之一。」舒默說。美國眾議院軍事委員會成員、加利福尼亞州民主黨人雅各布斯（Sara Josephine Jacobs）則強調：「我們不能把這歸咎於一個簡單的錯誤——應該為此解僱一些人。」

民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）發帖稱：「這條短訊鏈上的每一位政府官員現在都犯了罪——即使是無意的——通常也會被判入獄。」

共和黨人則替華爾茲等辯稱，這只是一個「孤立事件」。美國眾議院議長約翰遜（James Johnson）24日被媒體問及上述報道時說，他認為政府「已經承認這是一個錯誤」，「他們會加強監管，確保不會再發生這種情況，我不知道你還能對此說些什麼」。

「我們都有把短訊發錯人的時候。」眾議院武裝部隊委員會成員、前空軍準將培根（Donald J. Bacon）說，「不可原諒的行為是通過非安全網絡發送這些信息。」

不少分析人士都對風波中特朗普政府國安官員的「令人震驚的馬虎行事」感到難以置信。休斯頓大學法學院教授艾米麗·伯曼直言，「這一事件反映出的，是在處理國家安全信息方面不可思議的魯莽和疏忽」。

美國布魯金斯學會外交政策研究主任米高·奧漢隆表示，涉事官員「本應更加謹慎」。「幾乎整個國安高層——如果不是全部的話——都捲入了這條交流鏈，而他們中沒有一個人有足夠的智慧去叫停它。至少，他們都應該受到嚴厲訓誡。如果他們不為此道歉，那就說明他們對待國安問題的態度過於隨意和傲慢，這讓我感到害怕。」

值得一提的是，美國國防部近段時間確實深陷泄密疑雲。美國「政府效率部」負責人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）上周訪問五角大樓前夕，被曝他訪問期間將收聽有關「美國對華潛在作戰計劃」，一時引發軒然大波。

2025年3月21日，路透社這張從一段影片中截取的截圖中顯示，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和美國防部長皮特赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大樓會晤時一起開懷大笑。（Reuters）

特朗普、赫格塞思、馬斯克等人當時很快闢謠，炮轟報道該消息的美國《紐約時報》散佈「假新聞」。但五角大樓此後兩天便發布備忘錄，稱正在調查「最近未經授權披露國家安全信息的事件」，並計劃使用測謊手段揪出泄密源頭。儘管備忘錄未道明所指何事，但美國輿論將這一舉措與馬斯克造訪五角大樓相關聯。

本文獲《觀察者網》授權轉載

