美俄會談達成黑海停火等四成果　俄羅斯外長：命令烏方遵守是前提

美國日前與俄羅斯在沙特阿拉伯舉行會談，商討擴大俄烏停火至黑海。白宮周二（3月25日）發文，指會談取得四大成果，包括雙方同意在黑海停火。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）對烏克蘭會否遵守表示擔憂，要求美國對烏克蘭下令要求烏方遵守。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對會談達成停火表示歡迎，但強調若俄羅斯違反則將向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出質詢。



路透社報道，拉夫羅夫表示，俄美昨日的會談，黑海安全問題是優先討論項目。他說，俄方願意就黑海航運安全達成新協議，但前提是美國要命令澤連斯基遵守協議，才能提供俄羅斯所需的安全保障。

他強調糧食和化肥市場必須「可預測」，而俄羅斯不能相信澤連斯基的話。他補充說，黑海協議是美國和俄羅斯官員在利雅得會晤的討論重點。

2025年3月11日，俄羅斯莫斯科，圖為拉夫羅夫在記者會上發表講話。（Reuters）

白宮稱歡迎第三國監督停火 將協俄產品重新進入國際市場

白宮文中指雙方會晤還達成三項成果，其一是美國將協助恢復俄羅斯農產品與化肥產品進入國際市場；其二是美俄同意制定保證停火的安全措施，還歡迎第三國參與監督；其三為美俄將繼續為實現長久且持續的和平而努力。

克宮：同意黑海停火與停攻烏能源設施

克里姆林宮當日確認，同意黑海停火與停攻烏克蘭能源設施，還強調美俄同意制定保證措施，確保從3月18日開始後的30日內，不再有俄烏能源設施遭受攻擊。

澤連斯基：若俄違反停火將向特朗普質詢

澤連斯基當日在記者會上表示，涵蓋黑海停火與停攻能源設施在內的停火協議在周二即刻生效，若俄羅斯違反停火，將直接向特朗普提出質詢（ direct question），並收集證據要求美國對俄實施制裁，還會提請美國向烏克蘭援助武器。

2025年3月25日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在記者會上發表講話。（Reuters）

他還證實，停攻民用基礎設施不在停火協議中，而土耳其、歐洲甚至其他中東國家有可能參與監督停火。

俄羅斯早在2014年就出兵並吞併克里米亞半島，今次則佔領烏東四個州。澤連斯基稱美烏會談時未就俄佔烏克蘭領土達成任何協議，他形容美國知道這是一個敏感問題，而「我從一開始就在談論這一問題（ I have been talking about this from the very beginning）。」