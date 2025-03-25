特朗普稱美烏曾商美企擁有烏電廠可能性　俄稱與美談判具進展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月24日出席內閣會議後表示，預計美烏很快能達成礦產協議，又透露雙方正討論由美國公司擁有烏克蘭發電廠的可能性，因為美方具有專業知識。



美國代表團23日在沙特阿拉伯與烏克蘭代表團會談後，24日再與俄羅斯代表團會談，集中討論黑海停火問題，以確保航運安全。



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路透社報道，美俄會談的代表，分別為美方白宮國家安全委員會高級主任Andrew Peek、國務院高級官員Michael Anton；俄方代表為前外交官Grigory Karasin，他現任俄羅斯上議院外交委員會主席。

國際文傳電訊社（Interfax）引述Grigory Karasin說法，談判正在「創造性地」取得進展，雙方並討論了被視為雙邊關係「刺激因素」的問題。據指出，特朗普對談判進展表示十分滿意，並對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）給予高度評價。

特朗普24日在白宮主持內閣會議時稱，相關討論除涉及領土，也談及劃界、電力、發電站擁有權等議題。他宣稱，有些人認為美國具有專業知識，應該擁有烏克蘭的發電站。

據指出，美俄代表團會談持續超過12個小時。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示，俄美代表團沒有計劃在當天會談結束時簽署任何文件。俄新社引述消息人士稱，美俄會談的聯合聲明將於25日發表。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

烏克蘭消息人士透露，美俄會談結束後，烏克蘭會與美國官員舉行另一輪會談，烏國防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）已於24日抵沙特。