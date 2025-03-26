克宮公布美俄會談結果　稱先達成五條件才停火

俄衛網報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）談到了美俄代表團在利雅得會談的細節：雙方討論了黑海倡議及禁止對能源設施發動襲擊等問題。



根據俄美兩國總統達成的協議，俄美雙方同意確保落實「黑海倡議」，包括確保黑海航行安全、不使用武力、防止將商船用於軍事目的，通過檢查這些船隻來實施適當的監管措施。

美國將推動恢復俄羅斯農產品和化肥出口進入全球市場，降低海運保險成本，並擴大俄羅斯在港口和支付系統方面的准入，以促進此類交易的進行。

先達成五條件 俄羅斯才停火

報道指，所提到的這些要點將在以下情況下開始生效：

- 在解除對俄羅斯農業銀行及其他從事食品（包括漁業產品）和化肥國際貿易的金融機構的制裁限制之後，並將它們與環球銀行間金融通訊協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，簡稱SWIFT）連接和開設必要的代理賬戶；

- 在取消對貿易金融交易的限制後；

- 取消對生產和出口食品和化肥的公司以及處理食品貨物和化肥的保險公司的制裁；

- 在取消對港口船舶服務的限制後，以及在取消對從事食品（包括漁業產品）和化肥貿易的懸掛俄羅斯國旗船舶的制裁後；

- 取消對向俄羅斯供應農業機械及其他用於生產食品（包括魚業產品）和化肥的商品的限制後。

2025年3月18日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在克宮會見涅涅茨自治州州長（不在圖中）。（Reuters）

協議可延長 若對方違反則退出

俄羅斯和美國同意制定落實兩國總統關於自2025年3月18日起30天內禁止打擊俄羅斯和烏克蘭能源設施協議的措施，協議可以延長或一方可在另一方不遵守協議的情況下退出協議。

俄羅斯和美國歡迎第三國進行斡旋，以支持實施能源與海事協議。

俄羅斯和美國將繼續為實現牢固且持久的和平而努力。