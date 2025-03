美國斡旋俄烏黑海停火　同意制定措施停攻能源設施

美國日前與俄羅斯在沙特阿拉伯舉行會談,商討擴大俄烏停火至黑海。白宮周二(3月25日)發文,指會談取得四大成果,包括俄烏在黑海停火以確保航行安全。克宮隨後發文表示支持,不過文中還強調應先滿足多個先決條件。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)對停火取得進展表示歡迎,但強調不相信俄羅斯,而烏克蘭會採取建設性行動。



路透社報道,白宮文中指雙方會晤還達成三項成果,其一是美國將協助恢復俄羅斯農產品與化肥產品進入國際市場;其二是美俄同意制定保證停的安全措施,還歡迎第三國參與監督;其三為美俄將繼續為實現長久且持續的和平而努力。

克宮:同意黑海停火與停攻烏能源設施

克里姆林宮當日確認,同意黑海停火與停攻烏克蘭能源設施,不過應先達成五個條件,還強調美俄同意制定保證措施,確保從3月18日開始後的30日內,不再有俄烏能源設施遭受攻擊。

澤連斯基:不滿俄羅斯設立先決條件

澤連斯基當日在記者會上對俄羅斯表示不滿,他認為,與俄方談判的「最艱難的問題」有兩個,即領土問題和全面停火問題,而俄羅斯應無條件達成黑海停火與停攻烏克蘭能源設施,還形容俄羅斯試圖扭曲停火協議,並在事實上「欺騙我們的中間人和整個世界(deceive both our intermediaries and the entire world)」。

2025年3月25日,烏克蘭基輔,圖為澤連斯基在記者會上發表講話。(Reuters)

他強調,涵蓋黑海停火與停攻能源設施在內的停火協議應在周二即刻生效,若俄羅斯違反停火,將直接向特朗普提出質詢( direct question),並收集證據要求美國對俄實施制裁,還會提請美國向烏克蘭援助武器。

他還證實,停攻民用基礎設施不在停火協議中,而土耳其、歐洲甚至其他中東國家有可能參與監督停火。

俄羅斯早在2014年就出兵並吞併克里米亞半島,今次則佔領烏東四個州。澤連斯基稱美烏會談時未就俄佔烏克蘭領土達成任何協議,他形容美國知道這是一個敏感問題,而「我從一開始就在談論這一問題( I have been talking about this from the very beginning)。」

俄羅斯外長:冀美國下令保證烏克蘭遵守

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)周二晚些時候表示,黑海停火協議旨在讓莫斯科能夠恢復農產品與化肥貿易,強調糧食和化肥市場必須「可預測」,而俄羅斯不能相信澤連斯基的話。

2025年3月11日,俄羅斯莫斯科,圖為拉夫羅夫在記者會上發表講話。(Reuters)

他此前還談及美俄會談,指黑海安全問題是優先討論項目。他說,俄方願意就黑海航運安全達成新協議,但前提是美國要命令澤連斯基遵守協議,才能提供俄羅斯所需的安全保障。

他補充說,黑海協議是美國和俄羅斯官員在利雅得會晤的討論重點。