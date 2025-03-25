澤連斯基登《時代》雜誌封面　批俄羅斯虛假訊息成功影響白宮

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）登上新一期《時代》雜誌封面，他接受採訪表示，俄羅斯的虛假宣傳正成功影響美國領導層。他稱白宮一些官員開始更相信俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）的話，而不是自己的情報。



澤連斯基向《時代》雜誌透露，普京此前與特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話時，稱庫爾斯克（Kursk）地區的千人烏克蘭軍隊被俄軍包圍。然而，澤連斯基採訪時否定該包圍言論，稱「那是謊言」，並認為特朗普政府受普京說辭影響，開始相信俄羅斯傳遞的假訊息，而不是自己獲得的情報。

澤連斯基說「我相信俄羅斯已經成功透過訊息影響白宮的一些人」，他又指 「他們（俄羅斯）向美國人發出的信號是：烏克蘭人不想結束戰爭，應該採取措施迫使他們（烏克蘭人）結束戰爭。」

澤連斯基2月28日訪問白宮，與總統特朗普在橢圓形辦公室（Oval Office）爆發爭吵後，美國宣布暫停對烏克蘭軍援和情報共享。美烏兩國後於3月11日在沙特談判，烏克蘭表示願意接受美方提出的30日停火協議。但18日的美俄元首通話中，普京拒絕全面停火，僅同意在30天內互不攻擊能源基礎設施。