澤連斯基：俄已開始試圖扭曲停火協議　烏未就領土問題達成共識

美國分別與俄烏達成黑海停火及停止攻擊能源設施的協議，於3月25日即時生效。但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日警告，俄羅斯已開始操弄和扭曲協議，稱如果莫斯科違反協議，他將要求美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向烏克蘭提供武器，並對俄羅斯實施制裁。他直言不相信俄羅斯，但烏克蘭會採取建設性行動。



澤連斯基又稱，美烏和美俄兩份聯合聲明約有「五分之一內容」存在分歧，美烏雙方同意盡快就停火細節舉行下一輪談判。他認為，與俄方談判的「最艱難的問題」有兩個，即領土問題和全面停火問題。美烏代表團沒有討論領土問題，他認為美俄代表團或曾就此討論，但強調烏方沒就此達成任何共識。



+ 1

警告一旦攻擊將被強烈回應

澤連斯基在基輔的記者會上稱，美方認為協議自宣布後生效，但他個人並不相信俄羅斯會遵守安排。他晚上再透過視像講話稱，俄羅斯早已欺騙世界，不幸的是即使是現在，俄羅斯仍在試圖扭曲協議，「欺騙我們的中間人和整個世界」。

澤連斯基批評，俄方透過說謊，將黑海協議與制裁拉上關係。他強調，烏克蘭將竭盡全力執行協議，但俄羅斯必須明白，一旦發動攻擊將「遭到強烈回應」。由於協議中沒有規定，如果違反協議將有什麼行動，因此他將訴諸特朗普。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

稱土耳其等國家可監督協議

他又稱，其他國家或能協助監測協議執行，例如土耳其可能參與黑海的監督，沙特等中東國家可追蹤針對能源設施的停火，會談中曾涉及此問題，但他尚未與這些國家討論。

他表示，美國官員認為針對能源設施的能源停火，也涵蓋其他民用基礎設施，而港口也應受到黑海協議的約束。烏克蘭已在會談期間向美方提交清單，列出應納入能源設施停火範圍的設施。

克里姆林宮已公布俄烏停火設施名單，其中包括煉油廠、石油和天然氣管道以及核電廠。

圖為2023年6月16日，已遭俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。（Reuters）

反對助俄農產品和化肥恢復出口

針對白宮與俄羅斯的聯合聲明表示，美國將協助俄羅斯農產品和化肥恢復出口到世界市場。澤連斯基稱，烏克蘭尚未同意將此內容寫入美烏聲明，認為這是立場及制裁的弱化。

美提出擴大版礦產協議新草案

另外，澤連斯基表示，美國向烏克蘭提出了一份「擴大版」的雙邊礦產協議，內容超過雙方原定上月簽署的初步框架協議。澤倫斯基稱尚未詳細審視新提議，但稱當中不包括美方近期提出參與烏克蘭核電廠營運的內容。