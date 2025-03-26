日本西部山火持續未受控　愛媛縣JR四國部份班次停運

日本西部地區山火持續，岡山市、愛媛縣和宮崎市火勢仍未受控。為加強應對山火，日本政府周三（26日）把首相官邸危機管理中心的「情報連絡室」升級為「首相官邸對策室」。



愛媛縣

根據日本放送協會，周日發生的愛媛縣今治市山火持續蔓延至第4天、即周三，火場面積擴大至約306公頃，且看不到盡頭。

今治市表示，市內包括住宅和倉庫在內共8幢建築受波及，受此次火災影響，市政府向5,988人發出避難指示。

受山火影響，伊予西條站至松山站間兩條線路的特快列車、伊予北條站至西條市壬生川站間兩條線路的普通電車部份班次停駛，此外，今治小松高速公路的東洋丹原立交橋和今治湯浦立體交叉的上行和下行車道都已關閉。

岡山市

周日發生的岡山縣岡山市山火周三進入第4天，蔓延至岡山市南區和玉野市，兩市部份地區已發布避難命令，火場面積擴大至約311公頃，包括住宅和倉庫在內共6幢建築受損。

地面滅火工作通宵持續進行，但火勢仍無控制的跡象，夜間火勢一度接近部份地區的居民區。滅火工作仍在繼續，26日上午6時30分左右，有關部門恢復直升機空中噴水滅火工作。

宮崎市

宮崎市鏡水町一處周二中午前發生山火，除地面滅火外，消防隊員還出動防災直升機從空中灑水。

截至周二晚11時，宮崎市已向鏡棲郡鏡棲町和赤城久平町共70戶家庭發出避難指示。