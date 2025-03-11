日本3.11地震14週年　大船渡市震災+山火陰霾籠罩　災民懷疑人生

日本3.11大地震在周二（3月11日）踏入14週年，受災地區民眾今日清晨悼念遇難者。但對於岩手縣大船渡市的居民來說，當年經歷震災及遭遇今年2月底的大規模山火，令他們再次面對艱難時刻。即使大火已受到控制及所有疏散命令已於周一（10日）解除，重建家園都是一大難題。



日本放送協會（NHK）報道，大船渡市2月底發生山火，焚燒近兩週後受到控制，市內約9%土地焚毀。有民眾曾在14年前經歷3.11地震引發的海嘯沖走家園的場面，惟重建的居所卻遭今次山火吞噬，因此如何為這些「雙重災害」民眾提供心理等支援將成為當局的一大課題。

其中一名「雙重災害」的75歲長者表示，當年的地震及海嘯令自己經營的水產加工公司和工場完全毀於一旦，員工亦喪生。他慨嘆在14年內兩度遭遇如此巨大災難，令自己懷疑人生還有甚麼。

2025年3月3日，日本東北部岩手縣大船渡市的山區，一場山火持續肆虐。（Reuters）

3.11地震發生在2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸發生9.0級地震，引發的海嘯淹沒福島第一核電站，導致發電機組停電並造成核洩漏。

2025年3月11日，2011年東日本大地震地震和海嘯14週年紀念日，人們在日本宮城縣仙台市荒濱地區的一處海灘上祈禱，為遇難者進行哀悼。（Reuters）

NHK引述官方數據稱，核災造成死亡或失蹤人數超過2.2萬人。該數字包括後來因健康問題或其他併發症而死亡的人數。

2025年3月4日，日本自衛隊直升機在東北部岩手縣大船渡市的一處山火現場進行空中滅火作業。（Reuters）

日本多個地方在3.11當天舉行悼念活動，共同社指，首相石破茂將出席福島縣舉辦的追悼會。

日本復興開發機構稱，儘管福島和另外兩個受災最嚴重的縣宮城和岩手縣的恢復工作取得進展，但全國仍有大約2.8萬人流離失所，福島七個市鎮的地區仍然因輻射而被劃為禁區。

共同社調查發現，借鑒福島核災的教訓，日本全國距離核反應爐30公里範圍內的116個市鎮中，有72個市鎮認為有必要重新審視核事故疏散計劃；但有28個市鎮表示，目前的疏散計劃中沒有考慮到道路斷流的可能性。