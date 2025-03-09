日本岩手縣山火焚燒12天　大船渡市長：火勢受控

日本東北部岩手縣大船渡市發生的大規模山林火災持續12天後，市長淵上清周日（3月9日）宣布，火勢已經受到控制，未有擴散迹象。



日本放送協會（NHK）等傳媒報道，大船渡市市長淵上清在周日下午會見傳媒，宣布燃燒多天的山火受到控制，並預計在周一（10日）中午前解除三陸町綾里及赤崎町合共979戶家庭、2424人的避難指示。

這場山火在2月26日發生，至今焚燒約2900公頃土地，佔大船渡市面積9%。當局派出大派消防員連日灌救，再加上自衛隊的飛機協助下，火勢在過去三天沒有擴大迹象。當局在上周五（7日）陸續解除部分地方的避難指示。

大船渡市政府的調查指，至今共有210間住宅及房屋毀於山火，估計實際數字將會更多；另外有1名90多歲長者喪生。首相石破茂上周五表示，會將這場山火列為「嚴重災害」，由國家提供災後財政支援。