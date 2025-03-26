英國電子旅行授權ETA下月9日加價　升幅達6成

英國分階段實施電子旅遊憑證（ETA）僅一年多，英國政府網站最近低調更新指引，表示ETA申請費用將自4月9日起，由10英鎊（約101港元）升至16英鎊（約161港元），加幅達60%。



根據新指引，從4月2日起，歐盟成員國以及挪威、冰島、列支敦斯登、瑞士等未加入歐盟的申根（Schengen）區國家，也將開始適用ETA申請資格。

ETA並非簽證，而是一種數碼旅行許可證，適用於原本享有免簽待遇、可短暫停留英國的旅客，以及尚未持有英國移民身分的國際旅客。此制度類似美國的「旅行授權電子系統」（ESTA）及澳洲的「電子旅遊簽證」（ETA），主要用於加強邊境安全。

英國政府網站更新指引，申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）的費用將自2025年4月9日起，由10英鎊升至16英鎊。（網站截圖）

持有ETA的旅客可在英國境內旅遊、探親、出差或短期學習，最長停留六個月；若經英國轉機，則可停留最多三個月。ETA的有效期限為兩年，在此期間內可多次入境英國，但若護照過期或換發，則需重新申請。

所有原本無須簽證即可入境英國的旅客，包括美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、馬來西亞等國公民，自2025年1月8日起均須申請ETA，即使僅在英國過境也不例外。嬰兒及兒童亦需申請。

英國旅遊業協會「旅遊聯盟」（Tourism Alliance）早前發表聲明表示，與歐盟即將推出的旅行授權計劃ETIAS（申請費7歐元，約59港元；有效期3年）相比，ETA無論是成本、有效期還是豁免方面，均毫無競爭能力。

聲明又指到，英國政府近期宣示要提升赴英旅遊人數，目標為至2030年達成每年入境5000萬人次；他們批評，假如當局繼續將外國遊客當搖錢樹，政府增加入境遊客數量的目標將不可能實現。