醫護遭施暴、救護車被攔截：無國界醫生揭以軍約旦河西岸暴力升級

加沙戰爭持續逾一年後，終迎來暫時停火，但生活在約旦河西岸的巴勒斯坦人，依然生活在暴力之中 ——期間最少870名巴勒斯坦人被以色列軍隊及定居在當地的以色列人殺害，超過7,100人受傷。無國界醫生最近發表一份名為《強加傷害、剝奪醫療》(Inflicting harm and denying care)的報告， 揭示以色列軍隊和定居者在被佔領的約旦河西岸，對巴勒斯坦人的暴力行為愈趨嚴重，包括長期暴力 入侵、攻擊醫療設施、阻礙人們獲得醫療護理等。組織表示，約旦河西岸的暴力升級，屬於以色列系統性壓迫模式的一部分，國際法院(ICJ)更將其描述為相當於種族隔離之行徑，故呼籲以色列停止針對醫護人員、病人和醫療機構的暴力行為，並停止阻礙醫務人員執行拯救生命的任務。



圖、文：無國界醫生



無國界醫生發表的報告橫跨2023年10月至2024年10月，一年內與無國界醫生病人和員工、醫院的醫療輔助人員，以及獲無國界醫生支援的義工進行訪談。報告指出，以色列針對醫務人員和設施的攻擊事件有增無減，包括攻擊醫院、摧毀難民營中的臨時醫療站，並騷擾、拘留、傷害和殺害前線拯救人員和醫護人員，導致道路、醫療、水管和電力系統等重要民用基礎設施被毀。

在約旦河西岸的圖勒凱爾姆(Tulkarem)和傑寧(Jenin)，難民營的基礎設施被毀。（無國界醫生）

報告續指，以軍對病人和醫護人員實施行動限制，例如阻礙救護車移動。在傑寧(Jenin)或納布盧斯 (Nablus)等偏遠地區和城市郊區，情況尤其嚴峻，因為長期病人，例如需要定期洗腎治療的病人無 法獲得醫療，被迫待在家中，嚴重或會致命。

在巴勒斯坦紅新月會中，一名由無國界醫生支援的醫護人員表示:「以軍包圍了位於圖巴斯(Tubas) 的創傷穩定站，即使建築物明顯是醫療大樓，他們仍關閉入口，並命令大樓內全部約22名醫護人員離開，甚至在大樓內外開槍。」

世界衛生組織錄得約旦河西岸發生694宗針對醫療護理的攻擊事件，醫院和醫療設施經常被軍隊包圍。（無國界醫生）

無國界醫生緊急項目統籌迪里雲尼(Brice de le Vingne)則說:「巴勒斯坦病人正在死亡，因為他們根本無法到達醫院。我們目睹以色列軍隊在檢查站攔截載有危殆病人的救護車、包圍和突襲運作中的醫療設施，並向正在拯救生命的醫護人員施暴。」

除了以軍入侵，生活在約旦河西岸的以色列人不斷擴大定居地，使巴勒斯坦人不敢穿越約旦河西岸， 因而更容易遭受暴力對待。在2023年10月至2024年10月期間，聯合國人道事務協調廳總共錄得1,500宗以色列定居者對巴勒斯坦人的攻擊，而自加沙今年1月停火以來，約旦河西岸的局勢更進一步惡化，當地巴勒斯坦人生活條件更為嚴峻，身心遭受重創。

無國界醫生指，約旦河西岸的醫療系統承受巨大壓力，並被迫進入長久的緊急狀態，以色列作為佔領國，必須履行國際法的法律義務，確保約旦河西岸的居民能獲得醫療護理和保護當地的醫護人員。

自加沙停火以來，約旦河西岸局勢進一步惡化，使許多身心受重創的巴勒斯坦人生活環境雪上加霜。（無國界醫生）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。