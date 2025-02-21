以色列3輛巴士爆炸疑涉恐襲 以軍加強約旦河西岸反恐行動
撰文：蕭通
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以色列特拉維夫發生疑似恐怖攻擊，南部郊區有3輛巴士爆炸，當局未接獲人員傷亡報告，正循懷疑恐襲展開調查。 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室稱，已接獲特拉維夫爆炸裝置事件的簡報，當局將舉行安全情勢評估會議。內塔尼亞胡指並指示軍方在約旦河西岸開展行動，稱這是一次未遂的大規模襲擊。
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以色列警方早前指出，多個部門正就爆炸案進行調查，發生地點在南部郊區巴特亞姆（Bat Yam）一個停車場，現場傳出爆炸聲和有巴士起火。社交媒體畫面顯示，現場濃煙及火光竄上半空。
以色列媒體報道，共有3輛巴士發生爆炸，另有兩架巴士亦發現了爆炸裝置。當局已呼籲公眾遠避開案發地區，並對可疑物品保持警惕。
以色列媒體報道，交通部長Miri Regev下令，全國所有巴士、火車和輕軌列車都需停下檢查有否可疑物。
軍方表示，將加強約旦河西岸的軍事反恐行動，並已封鎖部分地區的入境點，但沒有具體說明具體位置。路透社稱，以軍過去一個月持續在約旦河西岸進行大規模軍事行動，據稱目標是武裝分子。
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