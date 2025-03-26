韓國：按照對等原則　在中韓暫定措施水域設置大型漂浮物

中國此前在黃海（韓稱西海）的兩國「暫定措施水域」（PMZ）內設置鋼結構構造物，韓國海洋水產部長官康徒衡周三（3月26日）表示，按照對等原則，韓政府在該水域設置大型漂浮物。



韓聯社報道指，康徒衡當天出席國會法制司法委員會會議，並被問及政府有何種應對措施時作出如上回答。

他說韓國在PMZ設置固定漂浮物，從環境調查入手，採取可行的應對措施，同時密切關注中方相關動向，又表示韓國政府可採取的措施包括海洋科學研究、利用可了解（中方）養殖場特點的設備進行調查等。

圖為中韓兩國國旗（Getty）

位於黃海的PMZ是韓中專屬經濟區（EEZ）重疊水域的一部份，兩國政府共同管理該水域水產資源。據韓國政府消息人士日前向韓媒透露，韓方2月26日下午派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船前往該水域，試圖對中方設置的鋼制構築物進行考察，但遭到中方阻撓。

報道指，26日雙方海警對峙約2小時。韓國外交部對中方提出嚴正抗議。