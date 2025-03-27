東京秋田書店舊總部發生大火2傷　現場火光熊熊濃煙密佈｜有片

綜合日本媒體3月27日報道，東京千代田區一處正在施工的建築工地同日發生一場大火，從網上的影片可見，現場出現熊熊大火和濃煙密佈。據報有2名工人因走避不及而受傷送院，而火災現場是正在進行拆卸工程的秋田書店的舊總部。該工地過往曾擺放臨時圍欄，以人氣漫畫《刃牙》的角色為主題進行佈置而引起關注，吸引不少讀者前往朝聖。



日本媒體有關秋田書店舊總部大火的報道：

據日本放送協會（NHK）報道，當地時間下午2時左右，警方接獲報案，指位於東京千代田區飯田橋的秋田書店舊總部大樓發生大火。

報道引述警視廳及東京消防廳指，火警現場懷疑是正在拆卸中的七層建築。現場有目擊者表示，這場大火的源頭是建築物的2樓。

報道指，由於事發現場周圍有大量建築物，距離JR水道橋站約400米，消防廳派出40多輛救火車及大量人手前往救火，經過超過2小時的撲救，終於撲滅大火。

據報道，現場當時有20人在大樓內工作，有兩名50多歲與60多歲的男性工人被緊急送院，兩人皆清醒，並無生命危險。

創辦於1948年的秋田書店是日本的著名出版社，以出版《週刊少年Champion》漫畫雜誌聞名。過往曾在舊總部大樓的工地周圍的臨時圍欄上，以人氣漫畫《刃牙》的角色為主題進行佈置，一面寫上有「由於史上最強的父子打架，導致弊社大樓倒塌」，另一面則是漫畫角色下跪道歉，因而引起關注，更吸引不少讀者前往朝聖。