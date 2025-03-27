日本學者：櫻花經濟效益規模逾1.39萬億日圓　25%賞櫻者為旅客

日本媒體3月26日引述一名學者報道，今年的櫻花季已於24日（周一）在東京拉開序幕，預計將能為日本帶來約1.39萬億日圓（約718.5億港元）的經濟效益，有史以來最高的數字。而由於日圓疲弱，四分之一的賞櫻者將會是來自海外的旅客。



《日本時報》引述關西大學名譽教授及經濟學家宮本勝浩撰寫的年度報告，預計「櫻花經濟」效益將比去年的1.14兆日圓（約589億港元）增加22.2%。

2025年3月27日，圖為日本關西大學名譽教授及經濟學家宮本勝浩。（網絡圖片）

據報道，日圓疲弱持續吸引破紀錄數量的旅客前往日本，尤其是在花見（賞櫻花）季節。據日本國家旅遊局的數據，去年日本接待旅客數量創歷史新高，接近3,700萬人次。

宮本勝弘預計，超過四分之一的賞花客將是外國遊客，這將是日本歷史上該季節性活動中外國旅客比例最高的一次。在2021年新冠疫情期間，賞櫻花帶來的經濟效益達到1,815億日元（約94億港元），當時97.5%的賞櫻者為本地人。

報道指，隨着今年來自國內外的賞花人數增加，將大幅增加購買食物、飲料、紀念品等活動所產生的收入，以及交通費用。日本居民人均賞櫻花的個人花費為7,119日圓（約368港元）。

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具體而言，今年櫻花季對全國經濟帶來的效益將是上個賽季美國職棒明星大谷翔平 (Shohei Ohtani) 創造的的1,328億日圓（約68.7億港元）經濟效益的10倍。

今年的櫻花季比去年提早了五天，預計29日（本周六）東京的櫻花將盛開，並持續到四月中旬。