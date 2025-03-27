特朗普：若歐盟加拿大聯手對美造成經濟傷害　將面臨更多關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，如果歐盟和加拿大聯手對美國「造成經濟傷害」（economic harm），將對兩者徵收更多關稅。



據彭博社（Bloomberg）報道，特朗普在社媒平台Truth Social發文說：「如果歐盟與加拿大合作對美國造成經濟傷害，那麼為了保護美國……我們將對它們徵收遠超目前計劃的大規模關稅！」

特朗普周三（3月26日）簽署命令，將對進口汽車徵收25%的關稅。受影響的是外國製造的汽車和輕型卡車，符合美國-墨西哥-加拿大自由貿易協定（USMCA）的汽車零部件暫時豁免，其他進口汽車零組件則有最多一個月的寬限期。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

此舉也為美國下周公布更廣泛的關稅措施奠定基礎，包括4月2日的對等關稅，這可能會加劇與主要貿易夥伴的緊張關係，而針對木材、半導體和藥品等特定行業的關稅也在醞釀之中。歐盟正在準備反制措施。據彭博稍早報道，法國提議歐盟委員會考慮祭出最強有力的貿易武器——反脅迫工具。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上周出訪法國和英國，尋求與歐洲盟友建立更緊密的聯盟。卡尼在巴黎說：「我希望確保法國及整個歐洲，與加拿大這個最具歐洲特色的非歐洲國家積極合作」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

