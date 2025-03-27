特朗普：若歐盟加拿大聯手對美造成經濟傷害 將面臨更多關稅
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，如果歐盟和加拿大聯手對美國「造成經濟傷害」（economic harm），將對兩者徵收更多關稅。
據彭博社（Bloomberg）報道，特朗普在社媒平台Truth Social發文說：「如果歐盟與加拿大合作對美國造成經濟傷害，那麼為了保護美國……我們將對它們徵收遠超目前計劃的大規模關稅！」
特朗普周三（3月26日）簽署命令，將對進口汽車徵收25%的關稅。受影響的是外國製造的汽車和輕型卡車，符合美國-墨西哥-加拿大自由貿易協定（USMCA）的汽車零部件暫時豁免，其他進口汽車零組件則有最多一個月的寬限期。
此舉也為美國下周公布更廣泛的關稅措施奠定基礎，包括4月2日的對等關稅，這可能會加劇與主要貿易夥伴的緊張關係，而針對木材、半導體和藥品等特定行業的關稅也在醞釀之中。歐盟正在準備反制措施。據彭博稍早報道，法國提議歐盟委員會考慮祭出最強有力的貿易武器——反脅迫工具。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）上周出訪法國和英國，尋求與歐洲盟友建立更緊密的聯盟。卡尼在巴黎說：「我希望確保法國及整個歐洲，與加拿大這個最具歐洲特色的非歐洲國家積極合作」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普的關稅戰不只是關稅戰：MAGA經濟學家的41頁藍圖特朗普稱徵進口汽車25%關稅有利Tesla Elon Musk：並非毫髮無傷特朗普盟友因Signal泄密與英國記者衝突：「滾回妳的國家」｜有片再回應美國高官Signal加錯人泄密 特朗普：一切全都是獵巫行動