再回應美國高官Signal加錯人泄密　特朗普：一切全都是獵巫行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（26日）再回應《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）「受邀」加入特朗普內閣高層討論美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis）秘密軍事行動的Signal群組「Houthi PC small group」事件，稱這一切全都是獵巫行動。



特朗普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會見傳媒時表示：「傳媒大肆渲染。我認為這完全是一場政治迫害，僅此而已。我認為這是一場政治迫害。我沒有參與其中，我不在場。但我可以告訴你，結果令人難以置信」。

戈德堡在《大西洋月刊》發布的文章中稱，3月11日他被疑似美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）的社交平台賬號邀請加入Signal群組「Houthi PC small group」，這個群組似乎包含18名特朗普政府高官的賬號，如副總統萬斯（JD Vance）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

直到3月15日，「赫格塞思」向群組發送一則消息，預告將對也門胡塞武裝進行打擊的行動細節，包括有關目標、美國將部署的武器和襲擊順序的資訊。但戈德堡拒絕提供具體細節。19日，也門首都薩那（Saana）傳來被空襲的消息。

《大西洋》在情報部門高官參與聽證會後再曝光赫格塞思更多聊天訊息，包括他發送的襲擊時間表的截圖，其中寫有無人機和導彈襲擊胡塞武裝的具體時間，隨後還分析擊中的目標。

赫格塞思周三在社交平台回應泄密事件，否認有在聊天群組中泄密，稱襲擊時間表中無出現目標、地點、襲擊路線等訊息，因而不算機密。