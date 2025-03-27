特朗普盟友因Signal泄密與英國記者衝突：「滾回妳的國家」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的堅定支持者、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）3月26日在新聞發布會上與英國天空新聞（Sky News）的一名記者發生言語衝突，因後者不斷詢問《大西洋月刊》（The Atlantic）記者被誤拉入Signal群組一事，格林面對對方不斷質問變得不耐煩，詢問對方來自哪裡，然後稱其應「滾回她的國家（英國）」。



據《政治報》（Politico）報道，當天空新聞記者凱爾納（Martha Kelner）詢問「Signal門」醜聞時，格林一開始拒絕回應，在記者的追問下似被激怒，轉而打斷記者說：「等等，你來自哪個國家？」當凱爾納回答說她來自英國後，格林開始憤怒地回嗆該名記者：「我們根本就不在乎你的觀點和報道。」 「你為什麼不滾回你的國家，那裏有嚴重的移民問題。」

當凱爾納試圖向格林繼續追問，問她是否擔心美國人的生命因不安全的Signal聊天而受到威脅時，格林反駁道：「你有關心過你自己國家的人民嗎？那些被移民強奸的婦女怎麼辦？」

格林拒絕接受凱爾納的繼續提問，後轉向另一名自稱是美國人的記者，該記者則要求格林回答凱爾納的問題，格林再次拒絕，並開始轉移話題指責拜登（Joe Biden）政府。

共和黨議員格林是特朗普的堅定支持者，也是「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）運動的主要人物。她以言語刻薄而聞名，此前也曾與英媒發生過衝突。