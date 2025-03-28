預警日本櫻花或不開　氣象廳：全球暖化令盛開期更難預測

日本全國氣溫不穩定，造成櫻花盛開期出現更大的不確定性。



宮崎縣在春季的3月份出現酷暑，本週氣溫直衝攝氏30度。東京上週下了一場小雪，本週白天氣溫如初夏，街上不少人穿上短袖衫。

2025年3月13日，日本東京上野公園，一名遊客正在觸摸即將盛開的櫻花。（Reuters）

日本綠色和平組織發報告指出，日本櫻花近10年的盛開期平均比1960年代提前7.4天。北部地區的變化更是明顯，札幌市的櫻花提前了11.6天盛開。

關西大學名譽教授宮本昌弘的研究報告預測，全球暖化將衝擊日本南部地區的櫻花，九州一些地區今後將出現「只見花苞，不見櫻花」的怪現象。

日本氣象廳和教育科學部星期三（3月26日）發表《2025年日本氣候變化》警告，如果不採取措施應對全球暖化，異常天氣對人類造成的威脅將成為常態。

報告指出，如果能達到《巴黎協定》的要求，日本年平均氣溫僅將上升1.4攝氏度左右，但如果脫碳沒有進展，預計氣溫將上升4.5攝氏度。

報告也指出，如果日本氣溫上升4.5攝氏度，工業化前大約每100年出現一次的極端高溫，會變成每年出現。日本過去平均每100年會出現一次的強降雨，到21世紀末會變成每20年一次。氣溫升高不僅會帶來炎熱天氣，還會增加空氣中的水氣含量，導致降雨和降雪增多。

報告預測，如果地球不加速暖化，從2024年算起的100年間，日本附近的平均海面溫度將上升1.33攝氏度，海洋變暖速度大約是全球平均水平的兩倍。如果日本年平均氣溫上升4.5攝氏度，預計到21世紀末日本附近的海面溫度將比20世紀末上升3.45度。受影響最嚴重的地區是日本海北部、三陸海岸以及北海道釧路海岸，這些地區的氣溫將比過去100年上升4攝氏度以上。這會減少海水中的氧氣量，破壞海洋生態系統。

2025年3月13日，日本東京，圖為一名途人在路邊觀賞盛開的櫻花。（Getty）

報告警告，異常天氣所帶來的自然災害將成為常態，水災、巨浪和風暴潮的風險會增加，日本的河川和海岸線也容易出現災害。

報告明言，要避免對生活造成影響，經濟必須進一步減碳。報告呼籲人們採取措施應對全球暖化，也要求政府推進基礎設施應對氣候變化。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

