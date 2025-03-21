日本櫻花2025｜東京料3月24日開花　日媒推介3大地點搶先賞櫻

根據日本氣象新聞公司（Weathernews Inc.）最新預報，東京櫻花季將於3月24日開始，屬日本最早一批開花地區之一。日媒21日報道，目前個別地方的櫻花已綻放，包括位於東京的汐入公園、神代植物公園，以及千葉縣船橋安徒生公園，民眾前往該處便可率先賞花。



日本共同網21日報道，日本氣象新聞公司預計東京櫻花於24日綻放後，廣島、高知、宮崎縣的櫻花季將於翌日開始，而橫濱、福岡、佐賀和長崎的櫻花則預計於26日綻放。

在日本西部和東部其他地方預料將在3月底開花；東北部的櫻花將於4月中旬開花；而北海道的櫻花季直到4月下旬才開始。

日本新聞網（NNN）稱，目前已有3處地點可「搶先賞櫻」，其中位於東京荒川區的汐入公園於20日已有部份櫻花盛開。另外，神代植物園的東海櫻花以及船橋安徒生公園的山櫻花也逐漸綻放。

這張於2025年3月21日截取的網頁截圖顯示，日本氣象新聞公司（Weathernews Inc.）預報，東京櫻花季將於3月24日開始，是日本最早的櫻花季。（日本氣象新聞公司網站截圖）

報道指，東京的氣溫預計會在櫻花綻放後將再次下降，而氣溫愈低櫻花綻放的時間就愈長，因此本年的櫻花季或會比往年長。