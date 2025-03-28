IMF預計美國今年經濟或減速　未有衰退迹象

國際貨幣基金組織（IMF）預計，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）推進激進的關稅政策之際，今年美國經濟將減速，但可預見的未來不會出現經濟衰退。



IMF發言人科扎克（Julie Kozack）在周四（3月27日）的發布會上說：「重大政策轉變已經宣佈，即將發布的數據表明經濟活動將較2024年的強勁水平有所放緩，但經濟衰退不是我們的基線預期。」

特朗普做出一系列關稅威脅，對加拿大、墨西哥和中國這三個主要貿易夥伴的關稅已經生效，更多措施預計將於4月2日出台。

彭博社引述周四公布的修正數據報道，美國第四季度GDP增長2.4%，高於初值。由於貿易戰令消費者和企業感到不安，經濟師普遍預計今年美國經濟增長將放慢。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

科扎克說：「我們正在評估所有這些聲明對關稅的影響，並將把它們納入4月將發佈的最新《世界經濟展望》中。」她補充說，IMF正在分析這些舉措將如何影響各國和地區，其重申如果關稅持續下去，對加拿大和墨西哥可能產生「重大不利影響」。

美國去年第四季度GDP增速終值上調至2.4%。

美國商務部星期四公布的最終修正數據顯示，2024年第四季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.4%，較此前公布的修正數據上調0.1個百分點。

數據顯示，去年第四季度美國經濟增長2.4%，低於第三季度3.1%的增速。2024年全年美國經濟增長2.8%，低於2023年全年2.9%的增速。

具體來看，去年第四季度，佔美國經濟總量約70%的個人消費支出增長4%，是自2023年第一季度以來的最高增幅；住宅類固定資產投資增長5.5%；政府消費支出和投資增長3.1%；反映企業投資狀況的非住宅類固定資產投資下降3%。

圖為2025年3月5日，加拿大溫尼伯（Winnipeg）有民眾掛起「購買加拿大產品」的橫額，以回應美國總統特朗普（Donald Trump）的加徵關稅政策。（Reuters）

按貢獻度計算，個人消費支出拉動當季經濟增長2.7個百分點；政府消費支出和投資拉動當季經濟增長0.52個百分點；淨出口拉動當季經濟增長0.26個百分點；私人庫存投資拖累當季經濟增長0.84個百分點。

中新社引述美媒的分析指出，個人消費支出是拉動去年第四季度經濟增長的主要因素。受特朗普政府加徵關稅等政策影響，美國消費者信心指數近來出現明顯下降，對美國經濟而言是「壞消息」。分析人士預計，今年第一季度經濟增速可能會放緩至2%以下。

美國商務部通常會根據不斷更新的資料對季度經濟數據進行三次估算。今年第一季度經濟數據首次預估值將於4月30日公布。

本文獲《聯合早報》授權轉載

