美政客輕視全球化好處　經濟學家金刻羽：「中國衝擊」非避無可避

著名中國經濟學家金刻羽與英國《金融時報》專欄作家馬丁·沃爾夫（Martin Wolf）3月26日在香港灣仔出席當代中國與世界研究中心（CCCW）舉辦、名為「特朗普革命對全球影響」的爐邊談話活動，分析美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策和行動將如何影響美國國內以及世界各國的政治經濟格局。



金刻羽是倫敦政治經濟學院的終身教授、哈佛大學及香港科技大學教授，她主要研究及教授國際宏觀經濟學和中國經濟；沃爾夫身為《金融時報》的首席經濟評論員及副主編，曾廣獲多項新聞獎項。

何謂「特朗普革命」？

沃爾夫在會談稱，特朗普革命展現出一種獨特的「美式威權主義」。他並不是西方傳統意義的獨裁者，MAGA的意識形態也不同於法西斯主義等威權思想。特朗普反而是基於美國的個人主義推動一種「去管制化」（Deregulation），從多方面企圖推翻美國過去近半個世紀的社會、政治、經濟發展。

特朗普革命是甚麼？我認為是推翻美國過去40多年的發展（方向） 沃爾夫

沃爾夫認為，首先，特朗普企圖推翻美國自第二次世界大戰結束以來所建立的世界經濟秩序，認為這種由美國一手創立的全球經濟架構反而對美國非常不利。他第二樣想推倒的，是美國自前總統小羅斯福（Franklin Roosevelt）以來逐步擴大的政府架構。儘管美國以外的民眾對政府擁有一定架構視為理所當然，但特朗普及其支持者卻對此存異於常人的猜忌。

「特朗普革命」也有一部份與傳統的保守思想（Reactionary）、威權主義類似，包括企圖推翻美國憲法中有關總統須要遵守法律及受國會制衡的想法，以及逆轉美國「社會革命」的成就，在性別等議題上持保守的立場。

2025年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）總統包廂內擺姿勢拍照。（Reuters）

全球化衝擊問題在美國自身？

針對特朗普敵視世界經濟秩序、支持保護主義，認為全球化對美國造成負面影響的說法，金刻羽指出這其實並不完全準確，甚至在某程度上具誤導性。

她指出，全球化及自由貿易帶來的好處往往被美國政客所輕視，他們通常只聚焦於前者導致美國本土工作的流失，卻忽視其為美國消費者帶來相對便宜、高質的消費品。綜觀世界，全球化也在消除不平等、促進經濟增長等方面貢獻良多。

另一方面，金刻羽特別提到，全球化的確帶來高度的競爭，這意味着一國中競爭力相對較弱的產業將漸漸萎縮，相關的工作崗位也會流向海外，「中國衝擊」（China shock）便是一例。中國自2001年加入世界貿易組織（WTO）後，隨着中國的出口量增加，歐美製造業漸漸萎縮，造成失業等問題。

2025年3月26日，英國《金融時報》專欄作家沃爾夫（Martin Wolf）和著名中國經濟學家金刻羽在香港灣仔出席名為「特朗普革命對全球影響」的談話活動。圖為金刻羽發表講話。（CCCW提供）

不過她強調，這些負面影響並不是必要之惡。事實上，由於歐洲各國對市場進行一定程度的干預，例如實施積極勞動市場政策，為員工提供培訓，它們在面對「中國衝擊」時所受的影響較小。

相反，由於美國偏向不干預、自由放任的經濟政策，美國企業雖然有較大的發展空間，但卻導致嚴重的經濟不平等。全球化、自由貿易帶來的衝擊只不過是加劇了這一問題，而非造成這一經濟問題的根源。

金刻羽後來被問到特朗普以關稅推動保護主義有何真實目的時，她表示，特朗普的經濟政策似乎並沒邏輯可言，可能的解釋便是他或許想達成實際上互相衝突的經濟效果卻不自知：

特朗普在實施這些政策後，希望美元貶值、大量資本流入美國，與此同時維持低通脹，我想我們應該重新談談經濟學入門（Economic 101） 金刻羽

特朗普挑戰：中歐關係何去何從

2人其後被問及在特朗普帶來的影響下，中歐關係將如何發展。沃爾夫表示，隨着特朗普對歐的外交關係改變，歐洲人一覺醒來發現自己同時面臨兩個「敵人」，分別是中國和美國。與此同時，歐洲某程度上也十分脆弱，很容易受外部因素所影響。

沃爾夫指出，歐洲與中國目前仍有諸多分歧。首先，在歐洲對中國實際狀況不熟悉的情況下，後者作為一個崛起的大國，其強勁實力很自然會引起歐洲各國的猜忌；而且，中國在在俄烏戰爭上的立場模糊，亦引起歐洲國家的不滿。

不過，雙方同時也有不少共同利益，包括維持特朗普企圖破壞的全球經濟秩序、應對氣候問題等等。最重要的是，中國與歐洲相隔甚遠，根本沒有地緣政治上的衝突。

2025年3月26日，英國《金融時報》專欄作家沃爾夫（Martin Wolf）和著名中國經濟學家金刻羽在香港灣仔出席當代中國與世界研究中心（CCCW）舉辦、名為「特朗普革命對全球影響」的談話活動。（CCCW提供）

他從歐洲的視角分析，在「特朗普因素」同時衝擊中國與歐洲的情況下，如果中國、歐洲能在產業政策達成協商以及釐清中國在俄烏戰爭的角色，那雙方未來或有機會形成一種具建設性的雙邊關係。

金刻羽則從中方的角度稱，針對特朗普在經濟和政治上帶來的衝擊，中國似乎將此視為其進一步對國際開放的踏腳石。她強調外交事務並不是非黑即白，歐洲與中國雙方應採取實用的立場，在有共識的議題上合作。