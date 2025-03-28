韓國山火焚燒數天　慶尚北道火勢受控　代總統到場視察

韓國東南部多個地方連日遭受山火侵襲，當局3月28日宣布，慶尚北道的山火已經受到控制。



韓聯社報道，韓國山林業部的森林大火對策部門表示，盈德郡的山火在28日下午2時30分左右受到控制。這場山火在25日下午近6時發生，其後在強風影響下蔓延至多個地方。

報道提到，山火的綿延108公里，盈德郡約8050公頃土地受影響。而在接近一週的火災中，當局一共出動26架直升機、70架消防車及1007名人員協助救火。

韓國東南部山火在3月28日受到控制，慶尚北道中部義城郡一名72歲女災民返回變成一片頹垣敗瓦的住所。（Reuters）

日前獲憲法法院批准復職的總理兼代總統韓悳洙同日到慶尚北道首府安東視察，他先到指揮中心聽取林業部及官員就控制山火及安置受災民眾等問題的簡報，並感謝包括消防員、軍方及地方官員在內的相關部門就撲滅火勢的付出，同時要求對方繼續盡全力救火。

韓悳洙提到，很多在這場山火的死傷者都是60歲或以上長者，他指示各部門需要為高危民眾有徹底的撤離程序，亦要為受安置的災民提供臨時棲身地和所需物品。

火災至今一共造成最少28人喪生、37人傷、約3.8萬人無家可歸，當中包括3名年過60的殉職救援人員，因此令外界質疑山林廳應急隊出現「人口老化」。

報道指，山林廳在2003年成立防火及應變隊，惟鄉郊地區人手不足，隊伍平均年齡達61歲。即使當局在招募時要求報名人士進行拿起15公斤滅火工具快步走等體能測試，但本身甚少年輕人問津，很多應徵者都是長者，因此他們或有馬虎過關之嫌。

韓國山火：圖為2025年3月28日，消防人員在安東市被列入世界文化遺產名錄的屏山書院進行火災預防作業。（新華社）

報道稱，滅火程度仍未取得顯著進展，除了蔚州郡彥陽邑和金海市的滅火工作已結束外，其他地方的火災撲滅率仍未超過80%。