JLPT日語能力試疑現集體作弊　日媒：中國考場較早開試致答案外泄

日本外務省相關人士3月28日透露，於去年12月進行的日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」）接連出現了因答案異常相似，而被視為無法判定是否合格的考生。日媒稱，由於時差問題中國考場較早開試，結果導致試卷答案在其他地方開考前外泄到網路上。不過負責海外營運考試的日本國際交流基金會（JF）則未認定考試存在作弊行為，僅向考生退還考試費。



共同網28日報道，外國人在日本讀書、工作前，必須通過JLPT日本語能力試驗。國際交流基金稱，該次考試出現了許多統計上「極其不自然」的相同答案，日本本土和海外多國均出現了無法判定考生成績的情況。

疑似有中國考場的考生把答案外泄到網路上：

國際交流基金已向考生就讀的日語學校發送書面通知稱，因出現異常現象無法評估答案，將向他們退還考試費。

相關人士向共同網透露，國際交流基金發現答案相關資訊遭泄露至網上後，已將事件報告給外務省，而外務省已於今年1月下旬要求基金會防止類似情況再次發生。

2020年12月6日，日本三重縣津市，一名工作人員在日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」）考場外舉着考試級別標牌。（Getty）

國際交流基金稱，考生答題異常相似的現象雖可能源於答案外泄，但直接因果關係不明，因此基金會出於「營運上的理由」將不會進行重考。