JLPT日本語能力試驗傳出集體作弊　據報兩岸多名考生被取消成績

日本國際交流基金會（The Japan Foundation，JF）最近表示，為希望留學或在日工作的外國人舉辦的日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」）因出現舞弊行為而暫停。據悉，去年12月舉辦的試驗出現集體作弊事件，有多名內地及台灣考生成績被取消，相信事件涉及有人代考及利用不同考區時間差作弊。



JLPT分為N1到N5五種級別，當中以N1級難度最高。作為全球規模最大、專為非母語人士而設的日語能力考試，這一考試去年有逾148萬人報考，考生遍佈香港、東南亞及歐美等地，成績可廣泛用於求職、升學、移居申請等用途。

在去年12月的考試中，日本考場先考N1再考N2，中國考場則相反。由於兩場考試之間有休息時間，內地網上傳出有人在中國考完N2後，將考題或答案上傳至社交平台小紅書，在日本進行N2考試的中國考生以此進行作弊。據報，甚至有人反映在聆聽考試時，有考生一發發就馬上直接寫答案。

據悉主辦方發現N2日本考場，出現了答題對錯一模一樣的考卷。最終主辦方認為存在不自然回答，無法準確判定相關應考者的考試結果，宣布他們成績無效、退回報名費，事件中至少還涉及22名台灣考生。

內地論壇「百度貼吧」中的「日語吧」有網民發貼文，表示疑似涉事中國考生在QQ群組抱怨成績取消「是被國人舉報的」、「中國人舉報中國人」、「新時代漢奸」，也有人批評他們作弊的行為。

與此同時，日本國際交流基金會還暫停了日語基礎測試（JFT-Basic），這是外國交換生及其他尋求獲得日本特定技能工人居留資格的人員必須參加的考試。據稱，原因是考試中發生了舞弊行為，何時恢復尚未確定。