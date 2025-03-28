緬甸大地震　泰國清邁超市混亂突斷電　顧客倉皇逃命｜有片

緬甸於3月28日下午發生規模7.9級強震，就連鄰近的泰國首都曼谷、清邁都感受到劇烈搖晃，社交平台X上也出現大量影片，其中就有清邁的超市在地震當下不斷有東西從貨架上掉落、斷電後陷入漆黑的畫面，而民眾也倉皇地往外逃跑。



清邁有超市突然斷電，顧客慌忙逃命：（按圖了解）



根據美國地質調查局（USGS）的資料，緬甸於3月28日下午發生規模7.7強震、震央靠近實皆省（Sagaing）且地震深度僅10公里，除了緬甸，就連中國雲南省的昆明、大理也感受到明顯搖晃，泰國首都曼谷、清邁也有明顯震感。

中國地震台網則把地震測定為7.9級。

隨著地震發生，社群媒體上也開始出現大量災情影片，其中就包括位於泰國清邁湄林（Mae Rim）的瑞平超市（Rimping Supermarket Maya Lifestyle Branch），曝光的畫面中，只見超市員工、消費民眾一邊倉皇地往出口逃竄，一邊發出驚慌的聲音。

除此之外，貨架上的商品不斷掉落，接著還能見到超市斷電、瞬間陷入漆黑。

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